Red Bull wil dat Mercedes verbod krijgt op speciale motorstand

Mercedes heeft volgens de concurrentie de instelling waarbij de motor op cruciale momenten extra vermogen levert, al wordt dat door het Duitse team ontkend. Red Bull-adviseur Helmut Marko weet echter wel beter.

"Ze werden na de crash van Valtteri Bottas in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië wat nerveus en ineens gingen ze vol gas", zegt de 74-jarige Oostenrijker zondag tegen Autosport.com.

"De 'party mode', zoals we het noemen. Normaal gesproken hebben ze dat niet nodig, ze hebben het wel gebruikt en het is overduidelijk dat ze een spelletje met ons spelen."

Marko is blij dat hij inmiddels bijval krijgt van andere teams. "Aanvankelijk klaagden alleen wij erover en was het: 'Red Bull klaagt altijd'. Gelukkig had de rest het na de kwalificatie ook door en nu is er veel discussie. Er zijn heel veel relatief makkelijke manieren om het op te lossen en eerlijker te maken."

"Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je moet racen in dezelfde modus als waarin je de kwalificatie hebt gereden", draagt hij als mogelijkheid aan. "Dat kan een oplossing zijn en het zou bij de volgende race al doorgevoerd kunnen worden."

Gat

Mercedes-rijder Hamilton sloeg vorige week zaterdag bij de kwalificatie voor de eerste race van het seizoen in Melbourne een flink gat met de concurrentie, terwijl alles tot die tijd dicht bij elkaar zat. Het wakkerde de discussie over een speciale motorstand aan.

Christian Horner, teambaas van Red Bull, is het met Marko eens dat er iets gedaan moet worden aan het voordeel dat Mercedes lijkt te hebben ten opzichte van de concurrerende teams.

"Je zou zeggen dat je gewoon het hele weekend dezelfde modus moet gebruiken", valt de Brit adviseur Marko bij. "Het is aan de FIA, zij moeten bepalen hoe ze het willen."

Renault-teambaas Cyril Abiteboul kan zich vinden in de woorden van Marko en Horner, maar vreest dat een verbod op de 'party modus' onmogelijk is. "Ik vrees dat het technisch gezien heel moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen", aldus de Fransman.

De race in Australië werd overigens niet gewonnen door Hamilton, maar door Ferrari-coureur Sebastian Vettel. Het Formule 1-seizoen gaat volgende week zondag verder met de Grand Prix van Bahrein. De tweede race van 2018 begint om 17.10 uur Nederlandse tijd.