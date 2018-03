De Vries volgend seizoen in Formule 1 als hij titel pakt in Formule 2

"Ik heb het wat dat betreft dus in eigen hand", aldus de 23-jarige Nederlander vrijdagavond in het Ziggo Sport-programma Formule 1 Café. "Het is letterlijk zo tegen me gezegd door McLaren-directeur Zak Brown. Het staat zelfs zwart op wit."

De Vries maakt deel uit van het talentenprogramma van McLaren, terwijl Norris dit seizoen al als vaste reservecoureur fungeert voor de Britse renstal.

De inmiddels achttienjarige Engelsman kroonde zich vorig jaar op zeventienjarige leeftijd tot de jongste kampioen ooit in de Formule 3 en is dit seizoen in de Formule 2 actief voor het Britse Carlin Motorsport.

De Vries begint aan zijn eerste seizoen bij het Italiaanse Prema Racing, waar hij een coureursduo vormt met de 21-jarige Indonesiër Sean Gelael.

De Vries maakt een goede kans op de titel in de Formule 2, aangezien Prema Racing daar de afgelopen twee jaar met de Fransman Pierre Gasly en de Monegask Charles Leclerc al in slaagde.

Zevende

De voormalig wereldkampioen karten eindigde vorig jaar in zijn debuutseizoen in de Formule 2 als zevende. Hoogtepunt was zijn zege in de sprintrace in Monaco.

De Vries stond in totaal vijf keer op het podium. Naast zijn overwinning in Monaco werd hij tweede in Baku en in België en derde bij de twee races in Hongarije.

De geboren Sneker begon 2017 bij het Italiaanse Rapax, maar stapte halverwege het seizoen over naar het Spaanse Racing Engineering.

Prema Racing won vorig jaar acht races in de Formule 2. Leclerc tekende voor zeven van die zeges. Hij had met 282 punten een straatlengte voorsprong op de nummer twee in het eindklassement, de Rus Artem Markelov.

Leclerc (Alfa Romeo Sauber) en Gasly (Toro Rosso) zijn dit seizoen beiden te bewonderen in de Formule 1 en eerstgenoemde kende in Australië met een dertiende plek een verdienstelijke start.

Bij McLaren bezetten dit seizoen Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne de stoeltjes, maar zowel de 36-jarige Spanjaard als de 26-jarige Belg beschikt over een aflopend contract.