McLaren wil bij Grand Prix van Spanje in mei op topniveau zijn

De Britse renstal kende - hoewel de eerste Grand Prix zondag in Australië naar tevredenheid verliep - een slechte start van het seizoen bij de testdagen in Barcelona.

"Het mag duidelijk zijn dat we niet klaar waren voor de testdagen in Barcelona en ik ben blij dat we de betrouwbaarheidsproblemen voor het eerste raceweekend konden oplossen", zegt Boullier vrijdag tegen Motorsport.com.

"In de weken in aanloop naar de Australische Grand Prix hebben we onze energie in het oplossen van die problemen gestoken in plaats van in het doorvoeren van updates. In Bahrein zullen werkzaamheden plaatsvinden die eigenlijk in Australië gepland waren."

Door de strubbelingen die coureurs Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne bij de tests richting het Formule 1-seizoen ondervonden, loopt McLaren dus achter op schema. Boullier hoopt die achterstand halverwege mei bij de Grand Prix van Spanje te hebben weggewerkt.

"Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken, maar het meest voor de hand liggende moment is de eerste Europese race", zegt de 44-jarige Fransman. "Dat is het punt waarop je terugkeert naar waar je zou moeten zijn."

Probleempjes

Hoewel het seizoen voor McLaren dus nog niet op rolletjes verloopt, presteerde het team zondag in Melbourne prima met een vijfde plaats voor Alonso en een negende plek voor zijn Belgische teamgenoot Vandoorne.

"We moeten nog verder aan onze updates werken, dus er zal nog een aantal probleempjes verholpen worden in de komende races. Maar we zijn blij met de manier waarop de auto zich op het circuit houdt, dus we zijn de kracht van McLaren niet verloren", aldus Boullier.

"Dat is waarschijnlijk een van de redenen dat Alonso enthousiast en blij was. Er komt nog veel aan en we werken er hard aan om dingen zo snel mogelijk door te voeren."

Tweevoudig wereldkampioen Alonso sprak zondag na zijn vijfde plek in Australië de verwachting uit dat McLaren het de topteams (Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing) in de Formule 1 moeilijk gaat maken. "Het was pas de eerste race met een Renault-motor, dus mensen kunnen nog veel meer van ons verwachten", zei de Spanjaard.

De tweede Grand Prix van het seizoen wordt volgende week zondag in Bahrein verreden, waar de coureurs om 17.10 uur Nederlandse tijd van start gaan.