Force India en McLaren willen onderzoek naar relatie tussen Haas en Ferrari

"Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, het lijkt wel magie", aldus sportief directeur Otmar Szafnauer van Force India tegenover Autosport.com.

Haas-coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean vielen beiden uit in Melbourne doordat een wiel niet goed vastgemaakt werd bij een pitstop. Tot dan toe kenden Magnussen en Grosjean een uitstekend weekend, met respectievelijk een vijfde en zesde plaats bij de kwalificatie. Tijdens de race haalde Magnussen bij de start zelfs Red Bull-coureur Max Verstappen in.

"Ik weet gewoon niet hoe het kan kloppen dat een team dat nog maar een paar jaar in de sport aanwezig is en geen middelen heeft, zo'n auto kan maken. Als het inderdaad magie is, dan zou ik graag de toverstok willen hebben", zei Stafnauer.

Alonso

Ferrari levert onderdelen aan Haas en laat de chassis-bouwer van de Haas-auto gebruikmaken van de windtunnel van het team. De Formule 1-regels staan niet toe dat bepaalde auto-onderdelen of informatie daarover uitgewisseld wordt tussen teams.

McLaren-coureur Fernando Alonso noemde de auto van Haas in Melbourne al een 'Ferrari-replica'. Ook McLaren-directeur Zak Brown heeft zijn twijfels bij de prestaties van Haas. "Ik heb geen bewijs dat ze de regels overtreden, maar we weten allemaal dat Haas en Ferrari een nauwe samenwerking hebben. We moeten zorgen dat die samenwerking niet té nauw is."

Brown roept net als Force India-directeur Stafnauer op tot een onderzoek van de FIA. "Er zijn zeker onderdelen aan de auto van Haas die wel heel erg lijken op die van Ferrari vorig seizoen. Het is nu aan de FIA om daar onderzoek naar te doen."

Haas zelf ontkent dat er sprake is van het overtreden van de regels. "We kunnen trots zijn op onze prestaties van afgelopen weekend. We hebben niets gedaan wat tegen de regels is."