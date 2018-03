F1-directeur Brawn baalt stevig van gebrek aan inhaalacties in Australië

De 63-jarige Brit werkt achter de schermen al langer aan een plan om op termijn het inhalen in de Formule 1 te bevorderen en zag de noodzaak tot dat onderzoek nog maar eens bevestigd op het Albert Park Street Circuit.

"Er ontbrak een essentieel ingrediënt en dat was inhalen. Er waren amper inhaalacties. Het moet gewoon mogelijk zijn dat auto's dicht bij elkaar kunnen komen en wiel aan wiel racen", zegt Brawn tegen Motorsport.com.

"Als er een klein verschil in snelheid is tussen twee auto's, is het voor de achtervolger bijna onmogelijk om dichtbij genoeg te komen om de aanval in te zetten. We zagen dat bij Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, bij Max Verstappen en Kevin Magnussen, bij Verstappen en Fernando Alonso en bij Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen."

Sinds in 2017 nieuwe regels werden ingevoerd, halveerde het aantal inhaalacties. Op het circuit in Melbourne was afgelopen weekend voor het eerst een derde DRS-zone, speciaal om het aantal inhaalacties te bevorderen, maar die toevoeging leverde dus amper extra spektakel op.

Verstappen

Direct na de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen in Australië uitte Verstappen, die als vierde startte en uiteindelijk zesde werd, al zijn zorgen over het gebrek aan inhaalmogelijkheden. Hij was niet de enige met kritiek.

"We moeten misschien eens kijken naar andere vormen van downforce, want je kunt nu gewoon niet dichter achter anderen rijden", zei de Red Bull Racing-coureur. "Ik snap dat het dan ook saai voor mensen overkomt. Ik had de TV uitgezet, denk ik."

Directeur Brawn is het met de Nederlander eens. "We zullen geen progressie boeken zolang we het probleem niet gestructureerd aanpakken. Een van onze doelen, samen met de FIA en de teams, is dat de coureurs in 2021 in auto's rijden waarmee ze echt de strijd aan kunnen gaan op het circuit", zegt hij.

"Tot die tijd doen de FIA en de Formule 1 aerodynamische tests met twee automodellen. We moeten een auto ontwikkelen die lijkt op de huidige, maar die zich ook zij-aan-zij-gevechten kan veroorloven."

Volgens Brawn wordt daarbij niet in de laatste plaats aan de fans gedacht. "Formule 1-fans willen een mooie show zien en inhalen is een van de meest opwindende en spectaculaire elementen op het circuit. De gehele Formule 1 moet zich hiervoor inspannen, want de fans zijn onze belangrijkste troef."

De Grand Prix van Australië werd gewonnen door Ferrari-rijder Vettel, die Hamilton van Mercedes (tweede) en teamgenoot Raikkonen (derde) voorbleef. De volgende Grand Prix wordt op zondag 8 april in Bahrein verreden.