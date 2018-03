Verstappen denkt dat Red Bull in staat is om Ferrari te verslaan

"Ik denk dat de auto goed is", zei Verstappen maandagavond in het programma Peptalk. "Als we kijken naar de pure snelheid, dan ziet alles er positief uit. Het is nog niet genoeg om Mercedes te verslaan, maar Ferrari zeker wel."

Bij de eerste Grand Prix van het seizoen in Australië moest Verstappen nog genoegen nemen met een plek achter beide Ferrari-coureurs. De Nederlander eindigde zelf als zesde, terwijl Sebastian Vettel de race won en Kimi Raikkonen als derde eindigde.

Verstappen weet de moeizame openingsrace onder meer aan de schade aan zijn auto. "We hebben met het team gekeken wat er aan de hand was want ik klaagde al na vier ronden over een heel raar probleem aan de achterkant."

"Daarna is gebleken dat er in bocht 4 wat was afgebroken aan de achterkant", vervolgde de 20-jarige coureur. "Ze konden niet verklaren waardoor, maar dat gaf mij heel veel overstuur. Daardoor kon ik moeilijker inschatten hoe ik de bochten in moest gaan."

Vertrouwen

Hierdoor spinde Verstappen al vroeg in de race, waardoor hij drie plaatsen terugviel. "Ook daarna had ik wat momenten. De auto had zomaar vier à vijf keer in de muur kunnen staan."

Desondanks blijft de Nederlander positief met het oog op de volgende Grands Prix. "Dat soort weekenden zitten er ook tussen. Ik denk dat we een auto hebben die het goed kan doen. Het geeft me wel vertrouwen. Over het algemeen was de auto het hele weekend gewoon goed."

De eerstvolgende Grand Prix vindt op 8 april plaats in Bahrein. Een week later verschijnen de coureurs aan de start in China. Op die circuits zijn er volgens Verstappen meer mogelijkheden om in te halen dan in Australië.

"Het was niet de allerbeste wedstrijd, maar dat soort dingen gebeuren nu eenmaal. Bahrein en China leveren sowieso meer actie op. Daar kan wel goed ingehaald worden", besloot hij.