Alonso wil met McLaren jacht openen op Red Bull, Ferrari en Mercedes

McLaren stelde de laatste jaren met een Honda-motor teleur en stapte dit jaar over naar een krachtbron van Renault. Het leverde in Australië naast een vijfde plek voor Alonso een negende plek op voor de Belg Stoffel Vandoorne.

"Het was pas de eerste race met een Renault-motor, dus mensen kunnen nog veel meer van ons verwachten", zei Alonso zondag in gesprek met Sky Sports. "Deze auto heeft nog veel meer in zich en hopelijk kunnen we dat in Bahrein (8 april, red.) laten zien."

Alonso bleef in Melbourne onder anderen Max Verstappen voor en evenaarde direct zijn beste resultaat sinds zijn terugkeer bij McLaren in 2015. Hoewel de tweevoudig wereldkampioen (2005 en 2006) op flinke afstand van Daniel Ricciardo over de streep kwam op het Albert Park Street Circuit, is hij hoopvol gestemd voor de toekomst.

"Op dit moment is Red Bull nog van een hoger niveau; zij zitten in een exclusieve groep met Mercedes en Ferrari. McLaren wil graag bij die teams horen en ik denk dat wij daar in de komende races ook naar kunnen streven. Red Bull wordt ons eerste doel."

Goed begin

Alonso, die in oktober zijn contract bij McLaren verlengde in de hoop op een wederopstanding van de Britse renstal, eindigde vorig seizoen geen enkele keer in de top vijf. Toch was hij niet verrast dat het met de nieuwe auto en motor direct zo goed zou gaan in Australië.

"Eerlijk gezegd hadden we het wel al een beetje verwacht. De racepace is goed en uiteindelijk profiteerden we optimaal van de fouten van anderen", aldus Alonso, die onder anderen Haas-coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean zag uitvallen na dramatische pitstops.

"Het team heeft geweldig werk geleverd met het inbrengen van de nieuwe motor in een paar maanden tijd. Ik kan niet anders dan blij zijn met een vijfde plek en twee coureurs in de punten. Dit is een goed begin van het seizoen."

De volgende Grand Prix wordt op zondag 8 april verreden in Bahrein, waar de coureurs om 17.10 uur (Nederlandse tijd) van start gaan.

