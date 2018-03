Horner baalt dat Verstappen en Ricciardo ware snelheid niet konden tonen

Max Verstappen werd zesde na onder meer een spin in de tiende ronde, terwijl thuisfavoriet Daniel Ricciardo op de vierde plaats eindigde. Volgens Horner pakte vooral de start voor Verstappen slecht uit.

"Max kwam goed weg en leek zelfs Vettel aan te kunnen vallen, maar hij kwam helaas klem te zitten", beschreef Horner de openingsfase in Melbourne. "Magnussen zat toen op de snellere lijn en profiteerde daarvan en wurmde zich voor Max. Die moest er snel weer voorbij, maar ook hij weet dat het hier heel moeilijk is om in te halen."

Tot overmaat van ramp raakte ook de auto van Verstappen nog beschadigd, omdat de 20-jarige Nederlander ergens te wijd ging en daarbij een kerbstone raakte. Volgens Horner was dat nog niet het ergste.

"Daardoor verloor hij veel neerwaartse druk aan de achterkant, maar de meeste schade werd al opgelopen in de eerste bocht op het moment dat Max achter Magnussen terechtkwam. We hebben vandaag gezien dat inhalen hier onmogelijk is. Ook al heb je een snellere auto."

Lastige race

Horner zag vervolgens dat Verstappen drie plaatsen verloor door een pirouette in de eerste bocht. "Max deed alles wat hij kon om Magnussen voorbij te komen en maakte daarbij een fout, ook door de schade aan de auto. Hij had een ontzettend lastige race daardoor en heeft het toch echt goed gedaan, want daarna wist hij Fernando Alonso ook nog onder druk te zetten."

Toch baalt Horner van het gebrek aan inhaalmogelijkheden op het Albert Park Street Circuit. "Hamilton kwam niet voorbij Vettel, Ricciardo niet voorbij Raikkonen en Bottas kwam al helemaal langs niemand", somde hij op. "Zo was het gewoon."

Over de prestaties van de nieuwe RB14 is Horner ondanks het missen van een podium zeer te spreken. "De snelheid van onze auto is echt goed. Onze beide coureurs keken gedurende de Grand Prix op de achtervleugel van hun voorganger. De enige vrije ronde die we hadden was toen Daniel aan het einde weer naar Raikkonen toe reed. Toen reed hij de snelste ronde. Dus we hadden veel snelheid achter de hand, maar waren niet in staat om het te laten zien."

Rempunt

Horner vindt dat er iets moet gebeuren aan het circuit in Melbourne. De teambaas van Red Bull hoopt dat de organisatie een voorbeeld neemt aan het circuit van Abu Dhabi, waar wel iets wordt gedaan aan het inhaalprobleem.

"Daar zou hier ook naar gekeken moeten worden. Er moet ergens een belangrijker rempunt worden gecreëerd na een lang recht stuk. Dat kan bijvoorbeeld door bocht 1 eenvoudiger te maken zodat ze daar volgas doorheen kunnen."

Toch was Horner ook positief na het raceweekend in Australië. "We hebben voor het eerst sinds de hybride-motoren twee auto's aan de finish hier en Daniel reed de snelste ronde. En dat was niet omdat hij aan het einde nog verse banden haalde, maar echte snelheid."

"Vandaag was het frustrerend, zeker voor Daniel in zijn thuisrace. Dus we weten dat de auto goed is. Alleen we weten ook dat we nog in het nadeel zijn in de kwalificatie. Zeker kijkend naar Mercedes en hun motorstand in de kwalificatie, de 'party mode'. Ik wil graag op Lewis' feestje zijn."