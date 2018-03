Mercedes wijt nederlaag Hamilton aan mogelijke fout in software

Wereldkampioen Hamilton reed vanaf pole position het eerste deel van de race onbedreigd vooraan, maar de Brit ging na negentien ronden als eerste de pits in en daar profiteerde Vettel optimaal van.

De Duitser pakte de leiding en dankzij een virtual safety car gedurende zijn eigen pitstop bleef hij ook bij zijn terugkeer op de baan voor Hamilton, die niet meer op volle snelheid lag.

"We dachten op basis van onze software dat we een marge van drie seconden hadden, maar dat was dus niet het geval. We gaan nu onderzoeken hoe dit kon gebeuren", aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff tegenover Sky Sports. "Als we inderdaad een een softwareprobleem hebben, moeten we dat oplossen."

Berekening

Wolff denkt dat een gedeelte van het probleem kwam doordat het systeem het gat tussen de coureurs tijdens de spannende race niet goed berekende. "We hebben nog niet eerder een dergelijke situatie gehad met een virtual safety car, waarschijnlijk ging het daardoor mis."

"Als het systeem ons groen licht gaf was het tot nu toe altijd genoeg. Dit keer keken we naar de televisie en zagen we dat Vettel ook na zijn pitstop voor Hamilton bleef", zei de teambaas.