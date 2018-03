Vettel dankbaar voor 'beetje geluk' bij inhalen Hamilton in Australië

"We hebben wel een beetje geluk gehad ja. Zonder dat moment hadden we niet gewonnen", gaf Vettel toe op de persconferentie in Melbourne. "Maar het heeft eerdere seizoenen ook wel eens tegengezeten."

Hamilton begon voor het vijfde jaar op rij op pole position in Melbourne, maar de Brit van Mercedes raakte bij zijn pitstop na negentien ronden de leiding kwijt aan Vettel.

Juist op het moment dat de viervoudig wereldkampioen van Ferrari zelf de pits in reed, deed de virtual safety car zijn intrede om de auto van Romain Grosjean van de baan te krijgen. Daardoor moest Hamilton snelheid minderen en bleef Vettel hem net voor toen hij weer de baan op kwam.

Start

Vettel, die voor de honderdste keer in zijn loopbaan het podium haalde, was blij dat hij zo een minder begin van zijn race kon rechtzetten. "Ik had niet zo'n goede start", blikte hij terug. "Daarna verloor ik ook nog het contact met Hamilton en Kimi Raikkonen. Ik voelde me niet echt goed op de ultrasofts waarop ik was gestart."

"Ik bad om een safety car en toen ik die auto van Haas zag stilstaan, schoot de adrenaline door mijn lichaam", aldus Vettel, wiens voorsprong geleidelijk opliep en uiteindelijk niet meer in gevaar kwam. "Lewis zette de druk er nog wel op, maar de laatste ronden kon ik genieten."

Hoewel Ferrari door de zege van Vettel en de derde plek van Raikkonen direct aan de leiding gaat in de WK-stand voor constructeurs, is er geen sprake van grote tevredenheid. "We zijn nog niet waar we willen zijn. Toch is dit een goede start en zorgt het voor motivatie voor de rest van het seizoen."