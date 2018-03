Verstappen kan leven met zesde plek na problemen met auto

"Het was jammer. Na de vijfde of de zesde ronde brak er iets af in de vloer van de auto en toen was die moeilijk te besturen. Ik moest steeds corrigeren, omdat de auto de hele tijd uitbrak. Dat gebeurde dus ook in de eerste bocht", doelde Verstappen op zijn spin, waarbij hij drie plaatsen verloor.

"Ik vond niet dat ik daarbij zelf een fout heb gemaakt. De auto was gewoon heel moeilijk te besturen. Het was ook niet dat ik te veel aan het pushen was. Het was gewoon een normale ronde, maar opeens verloor ik alle grip achter. Ik ben volgens mij nog nooit gespind in de race."

De Limburger was desondanks in staat om zijn pech te relativeren en had geen zin om volledig bij de pakken neer te zitten.

"Dat soort dingen kunnen gebeuren en helaas is het vandaag gebeurd. Op naar de volgende. Ik denk dat Lewis Hamilton meer baalt dan ik."

Klem

Verstappen vond dat hij nog wel goed van start ging in Melbourne, ook al raakte hij direct een plek kwijt aan de Haas van Kevin Magnussen.

"Ik kwam een beetje klem te zitten met de Ferrari. Daardoor kon Magnussen netjes buitenom komen. Ik zag hem wel aankomen, maar als je aan eenmaal aan de binnenkant zit, kun je niet meer naar buiten sturen."

"Als ik naar het tempo van Daniel Ricciardo kijk, zag het er gewoon netjes uit, dus daar maak ik me geen zorgen om. We hadden ook wel verwacht dat we Ferrari aan konden vallen in de race en dat bleek. Dus dat is alleen maar goed."

Verstappen ergerde zich wel behoorlijk aan het feit dat er op het Albert Park Street Circuit zo lastig ingehaald kan worden.

"Haas had gewoon geluk dat ze met één auto voor ons kwamen. Je kunt hier niet inhalen. Dat was ook het probleem met Alonso. Je probeert het wel, maar ook al ben je een seconde sneller, dan nog kom je er niet voorbij. En Alonso is geen pannenkoek. Aan het einde konden we de motor nog wel iets opschroeven, maar hij heeft dezelfde motor dus dat haalde niet zo veel uit."

Saai

Verstappen hoopt dat de Grand Prix van Australië in de toekomst meer spektakel kan bieden en heeft daar wel zo zijn ideeën over.

"We moeten misschien eens kijken naar andere vormen van downforce, want je kunt nu gewoon niet dichter achter anderen rijden. Ik snap dat het dan ook saai voor mensen overkomt. Ik had de TV uitgezet denk ik."

"Het was voor mijzelf ook saai om steeds achter een andere auto te kijken. Je kunt niks doen. Het wordt een beetje zoals Monaco hier. De kwalificatie is alles en dan rijd je zondag de race uit."

Toch heeft de nummer zes van het afgelopen seizoen in de WK-stand zijn blik alweer op de volgende race gericht.

"In Bahrein kun je wel iets beter inhalen. Verder ga ik wel met een beter gevoel hier weg dan vorig jaar, want de auto is veel beter."