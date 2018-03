Verstappen begint seizoen met zesde plek in Australië, Vettel wint

Verstappen begon vanaf de vierde positie op het Albert Park Street Circuit, maar moest direct na de start een plekje toegeven. De 20-jarige Nederlander kwam in het verdere verloop van de race niet meer in de buurt van het podium en sleepte met zijn zesde plek acht punten in de wacht.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die voor het vijfde jaar op rij op pole position begon in Melbourne, moest zich net als vorig jaar tevredenstellen met de tweede plek. Ferrari-coureur Kimi Raikkonen werd derde.

Verstappens teamgenoot bij Red Bull Racing Daniel Ricciardo, die vanwege het negeren van de rode vlag in de vrije training een gridstraf kreeg en als achtste moest starten, eindigde uiteindelijk als vierde. Fernando Alonso (McLaren) werd voor Verstappen vijfde.

Vettel noteerde de 48e Grand Prix-zege in zijn loopbaan en stond bovendien voor de honderdste keer op het podium. Vorig jaar trok de 30-jarige Duitser ook al aan het langste eind in Australië.

Pierre Gasly (Toro Rosso), Marcus Ericsson (Sauber), Sergey Sirotkin (Williams), Romain Grosjean en Kevin Magnussen (beiden Haas) moesten de strijd in Melbourne vroegtijdig staken door technische problemen.

Start

Verstappen was er veel aan gelegen om goed van start te gaan op het stratencircuit in Melbourne, waar inhalen bijzonder lastig is, maar de Nederlander zakte direct een plekje in de rangschikking. Verstappen werd iets opgehouden, waarna de Deen Magnussen hem aan de buitenkant voorbij snelde.

Verstappen begon in tegenstelling tot zijn concurrentie op supersoftbanden in de hoop een pitstop minder te hoeven maken, maar door de teleurstellende start ging dat tactische plan niet op. De bandenkeuze viel nu in zijn nadeel uit, want Verstappen kreeg het niet voor elkaar om de op ultrasofts rijdende Magnussen te passeren.

Tot overmaat van ramp verloor de Nederlander nog eens drie posities na een spin in de eerste bocht, waarna hij bij zijn eerste pitstop zelfs op de elfde plek belandde. Hij kreeg bovendien te horen dat zijn auto vlak daarvoor schade had opgelopen, waardoor onder meer het sturen niet meer soepel ging.

Waar de meeste pitstops geen problemen opleverden, verliepen de bandenwissels bij Haas desastreus. Eerst moest Magnussen vlak na een pitstop zijn auto aan de kant zetten en een paar minuten later was het de beurt aan zijn teamgenoot Grosjean, waardoor het Amerikaanse team na een goed begin uiteindelijk een dramatische eerste race kende. Haas kreeg vanwege die incidenten een boete van 10.000 dollar, omgerekend iets meer dan 8.000 euro.

Vettel

Voorin hield Hamilton zijn leidende positie in eerste instantie vast, maar de Brit ging na negentien ronden als eerste de pits in en daar profiteerde Vettel optimaal van. De Duitser pakte de leiding en dankzij een virtual safety car gedurende zijn eigen pitstop bleef hij ook bij zijn terugkeer op de baan voor Hamilton, die niet meer op volle snelheid lag.

Red Bull profiteerde eveneens van het tijdelijke oponthoud, want Ricciardo en Verstappen klommen naar respectievelijk de vierde en zesde plek. Ondertussen reed de gehele top zeven op softs, waardoor niemand in de laatste 25 ronden meer in het voordeel was op basis van de banden.

Veel veranderde er overigens niet in het slot van de race. Hoewel de organisatie dit jaar in bocht twaalf voor het eerst koos voor een extra DRS-zone, waarbij coureurs de achtervleugel mogen openen om te proberen een voorganger te passeren, bleek inhalen een vrijwel kansloze missie.

Sterker nog, de voorsprong van Vettel op Hamilton werd alsmaar groter, mede doordat de viervoudig wereldkampioen van Mercedes in de fout ging door een stukje over het gras te rijden. Met nog drie ronden te gaan koesterde Vettel enkele seconden marge op Hamilton, waarmee de race definitief gelopen was.

De volgende Grand Prix wordt op zondag 8 april verreden in Bahrein, waar de coureurs om 17.10 uur (Nederlandse tijd) van start gaan.

