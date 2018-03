Gecrashte Bottas moet vijf plaatsen terug bij start GP Australië

De Mercedes-rijder moet zijn W09 laten repareren nadat hij zaterdag crashte tijdens de kwalificatie. Hij verloor de macht over het stuur in een bocht, kon niet meer corrigeren en ging hard de bandenstapel in.

De 28-jarige Bottas zou eigenlijk vanaf de tiende plaats starten in Melbourne, maar bezet nu dus de vijftiende startplek bij aanvang van de race. "Het was mijn eigen schuld, ik ging te hard die bocht in", was de Fin schuldbewust na zijn crash.

Teamgenoot Lewis Hamilton was duidelijk de snelste in de kwalificatie en vertrekt vanaf pole position. Ferrari-coureurs Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel werden respectievelijk tweede en derde. Vlak achter het duo van het Italiaanse team zette Max Verstappen namens Red Bull Racing de vierde tijd neer.

Ricciardo

Bottas is niet de eerste coureur die een straf krijgt, want vrijdag legde de FIA Daniel Ricciardo een gridpenalty op van drie plaatsen omdat hij tijdens de tweede vrije training te weinig gas terugnam toen er met een rode vlag werd gezwaaid.

Ricciardo, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, klokte in de kwalificatie de vijfde tijd en begint zondag dus vanaf de achtste startplaats aan de race in Melbourne.

De Grand Prix van Australië begint zondag om 7.10 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de winst op het Albert Park Street Circuit naar Vettel, die Hamtilon (tweede) en Bottas (derde) achter zich liet.