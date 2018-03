Ricciardo wordt 'een beetje bang' van speciale motorstand Mercedes

Volgens de concurrenten heeft Mercedes al een tijdje veel voordeel van deze instelling van de motor, waardoor die extra vermogen krijgt. In Australië wordt er zelfs gesproken van een 'party mode' die Hamilton kan inschakelen, al sprak de Brit zelf tegen dat het zoveel om het lijf heeft. Ricciardo denkt daar anders over.

"Die speciale motorstand van Mercedes is wel echt klote. Het is frustrerend", zei de Australische teamgenoot van Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie, waarin hij de vijfde tijd reed, op een krappe seconde van Hamilton.

"Iedereen wil dat ze meer tegenstand krijgen en dan is dit wel even een klap. Ik begrijp dat zij het heel leuk vinden, ze zitten in een goede positie. Maar verder haat iedereen die motorstand van ze. Ik word er wel een beetje bang van. Hopelijk valt het in de race mee en kunnen we ze te grazen nemen."

Ricciardo was zelf niet helemaal tevreden met zijn beste ronde in de kwalificatie, al zegt hij vooral tijd te hebben verloren op de rechte stukken. "Ik miste een paar tienden. Ik heb mijn data vergeleken met die van Max en ik heb alles verloren in de eerste sector. Gedurende de kwalificatie was ik eigenlijk best blij met hoe de auto het deed."

Supersofts

Samen met Verstappen start Ricciardo als enige op de supersoftbanden. De concurrentie begint op de zachtere ultrasofts. De thuisfavoriet heeft een heldere uitleg voor deze keuze.

"We hebben voor deze strategie gekozen omdat het hier lastig inhalen is, ook met de derde drs-zone die erbij is gekomen. We willen graag één stop maken en denken dat het op deze manier beter uitpakt. Mogelijk moeten de concurrenten wel een twee-stopper doen en kunnen wij een feestje vieren."

Door een gridstraf vanwege het negeren van de rode vlag in de vrije training begint Ricciardo zondag als achtste aan de Grand Prix van Australië. Die start om 7.10 uur Nederlandse tijd.