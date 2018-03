Blije Hamilton bestempelt polepositionronde als een van beste ooit

De Brit legde beslag op de eerste startplaats met een snelste ronde van 1.21,164 en was daarmee ruim zes tienden van een seconde sneller dan de snelste Ferrari, die van Kimi Raikkonen.

"Mijn laatste ronde was de beste ronde van het weekend", beschrijft Hamilton de tijd na afloop. "En ik denk een van mijn beste ronden ooit."

"Het was zaak de banden aan de praat te houden. Dat was niet makkelijk, maar het is gelukt en daar ben ik heel blij mee. Ik was ook blij dat het droog was. De baan werd beter en beter en ik merkte dat ik steeds meer grip kreeg."

Ondanks het forse gat naar de Ferrari's was Hamilton onder de indruk van de Italiaanse formatie. "Ze verrasten mij. Ze hebben veel snelheid op de rechte stukken en hun 'powermode' in de kwalificatie is heel sterk."

Partymode

Van Mercedes wordt gezegd dat er een 'partymode' is, waarmee het maximale uit de motor wordt gehaald tijdens het beslissende deel van de kwalificatie. Volgens Hamilton is daar echter geen sprake van. "Ik zweer dat we geen partymode hebben, al klinkt het wel cool. Maar we gaan Q2 en Q3 gewoon in met dezelfde motorstand."

De Engelsman verwacht het zondag wel aan de stok te krijgen met de beide Ferrari's. "Maar ik heb al vaker met ze gestreden. Het is lastig, twee van die rode auto's in je spiegels. Het is een goed team. Maar we zijn goed voorbereid."

Hamilton weet nog niet welke tegenstand hij zondag van de Red Bulls kan verwachten. Max Verstappen en Daniel Ricciardo starten respectievelijk als vierde en achtste, maar wel op de iets hardere supersoftband, in tegenstelling tot de coureurs vooraan, die beginnen op de ultrasoft.

"De supersoft is wel de beste band en het zit dicht bij elkaar. Ze zullen langer doorgaan dan wij. Op zich is dat geen gekke strategie."

De race op het Albert Park Street Circuit begint zondagochtend om 7.10 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de winst in Melbourne naar Vettel, voor Hamilton (tweede) en Mercedes-rijder Valtteri Bottas (derde), die zaterdag crashte tijdens de kwalificatie.