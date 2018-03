Verstappen na kwalificatie: 'Positief dat we dicht bij Ferrari zitten'

Mercedes-rijder Lewis Hamilton was duidelijk de snelste in 1.21,164, maar daarachter zaten Kimi Raikkonen (1.21,828) en Sebastian Vettel (1.21,838) van Ferrari en Verstappen (1.21,879) heel dicht bij elkaar.

"We bouwden het rustig op. In Q3 wist ik dat ik sowieso niet aan de tijd van Hamilton zou komen. We zitten wel dicht bij Ferrari, dus dat is positief", zegt Verstappen tegen Ziggo Sport.

De Limburger reed het tweede deel van de kwalificatie op supersofts en begint de race zondag zodoende ook op die banden.

"We moeten afwachten of die keuze goed is. Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar voor ons is dit de beste keuze. De eerste rondjes zullen misschien iets lastiger zijn omdat de band wat harder is, maar het is hier toch moeilijk inhalen."

Verstappen gaf mede door een foutje in de ronde waarin hij zijn snelste tijd neerzette zeven tienden toe op Hamilton, maar dat baart de Red Bull-rijder nog weinig zorgen.

"Die zeven tienden zeggen niet alles. Het had een halve seconde seconde moeten zijn als ik een foutloos rondje had gereden. Als we binnen twee of drie tienden zitten, hebben we wel een kans. Sowieso bij Ferrari", zegt hij.

"Ik maakte een foutje in een bocht, waardoor ik al twee tienden inleverde. De banden waren daardoor wat oververhit, waardoor ik in de volgende bochten niet helemaal goed uitkwam."

De race op het Albert Park Street Circuit begint zondagochtend om 7.10 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de winst in Melbourne naar Vettel, voor Hamilton (tweede) en Mercedes-rijder Valtteri Bottas (derde), die zaterdag crashte tijdens de kwalificatie.