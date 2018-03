Verstappen blij na kwalificatie: 'Als alles goed gaat is het podium haalbaar'

"Ik maakte in mijn laatste poging een foutje en daarbij verloor ik denk ik twee tienden", zei Verstappen zaterdag na afloop in Melbourne. "Maar over het algemeen was het een goede kwalificatie."

"Mercedes lijkt vrij ver weg te zitten, maar als ik dat foutje niet maak is het gat denk ik een halve seconde. De rest van dat verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door de motorstand van Mercedes."

Regerend wereldkampioen Hamilton verklaarde na afloop van de kwalificatie dat hij er in het slotdeel geen vermogen bij krijgt, maar dat is onzin volgens Verstappen. "Hij wint gewoon een paar tienden door aan die knop te draaien. Als je opeens van de ene op de andere ronde een stuk harder gaat, dan zit er wel degelijk een andere modus op. Dat kan Hamilton ontkennen, maar wij weten wel beter."

"Dus dan is het al met al niet zo slecht", vond Verstappen van zijn vierde plaats. "Zeker op dit circuit, waar toch wel veel rechte stukken zijn. Ik had ook niet verwacht dat we Mercedes zouden verslaan tijdens de kwalificatie."

Strategie

De Limburger heeft zondag bij de start naast Hamilton ook Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel van Ferrari voor zich, maar dat had niet gehoeven, vond hij. "Ferrari heeft niet zo'n extreme modus als Mercedes, dus die krijgen er niet zoveel vermogen bij. Als ik die fout niet had gemaakt, had ik voor ze gestaan."

Een manier om de strijd met zijn concurrenten aan te gaan is de afwijkende bandenstrategie van Red Bull. Zowel Verstappen als teammaat Daniel Ricciardo begint op de supersoftbanden, terwijl alle andere coureurs in de top tien met ultrasofts beginnen. Verstappen kan daardoor langer doorrijden en vervolgens overstappen op de snelle ultrasofts.

"Ik denk dat dat beter gaat werken", zei de Red Bull-coureur over de strategie. "Het is een beetje een gok, maar ik heb er wel vertrouwen in. Als de start goed verloopt en onze strategie goed uitpakt, kunnen we het podium halen."

Goede auto

Verstappen heeft er sowieso vertrouwen in dat Red Bull een goede auto heeft gebouwd voor het nieuwe seizoen. "Dit is niet ons beste circuit op de kalender. Maar onze auto doet het echt goed. Dus ik maak me niet zoveel zorgen over het gat naar Mercedes. In de race verwacht ik er toch op z'n minst drie á vier tienden dichterbij te zitten."

"Deze auto is echt een grote stap vooruit", benadrukte Verstappen. "Hij gedraagt zich echt goed en heeft het hele weekend nog geen kuren vertoond. Daar ben ik blij mee. Zeker de bochtige laatste sector is al het hele weekend echt goed, dus daar kunnen we tevreden over zijn."

Ontwikkelen

Met een definitief oordeel over zijn titelkansen wil de Nederlander nog even wachten. "Pas na een paar verschillende Grands Prix weten we precies hoe we ervoor staan. We zijn wel altijd goed geweest in het ontwikkelen van de auto door het jaar heen, dus laten we hopen dat dat dit jaar ook zo is."

De race op het Albert Park Street Circuit begint zondagochtend om 7.10 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de winst in Melbourne naar Vettel, voor Hamilton (tweede) en Mercedes-rijder Valtteri Bottas (derde), die zaterdag crashte tijdens de kwalificatie.