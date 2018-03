Verstappen start als vierde in GP Australië, Hamilton op pole

De regerend wereldkampioen ging op het Albert Park Street Circuit rond in 1.21,161. Verstappen klokte 1.21,879 en moet naast Hamilton ook de beide Ferrari's voor zich dulden.

Kimi Raikkonen reed met 1.21,828 de tweede tijd, gevolgd door zijn teamgenoot Sebastian Vettel in 1.21,838. Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, was vijfde.

Het leek er even op dat de strijd om pole position zeer spannend zou worden, maar in zijn allerlaatste poging ging Hamilton mede dankzij zijn sterke Mercedes-motor met de eerste startplek aan de haal. Achter Hamilton staan de Ferrari's en de Red Bulls wel vrij dicht bij elkaar.

Rode vlag

Valtteri Bottas kende zijn eerste grote tegenvaller van het seizoen. De teamgenoot van Hamilton bij Mercedes klapte bij zijn eerste poging in Q3 in de bandenstapels, waarna zijn auto zwaar beschadigd op het circuit terechtkwam. Een rode vlag was het gevolg en de marshalls waren wel even bezig om alle rommel weer op te ruimen. De Fin start zondag als tiende, mits zijn monteurs de auto weer in gereedheid kunnen brengen.

In de strijd om het 'vierde team' te zijn achter Mercedes, Ferrari en Red Bull deelden Haas en Renault een eerste tik uit. Zowel Romain Grosjean en Kevin Magnussen van Haas als Nico Hülkenberg en Carlos Sainz van Renault haalden de top tien.

Daarmee verwezen ze McLaren en Force India, de andere twee gegadigden in die strijd, naar de onderste helft van de grid. Fernando Alonso miste op een tiende Q3 en begint als elfde aan de race. Stoffel Vandoorne was een halve tel langzamer en start zondag als elfde.

Tegenvallers

Achteraan de grid weet een aantal teams dat er werk te verrichten is. Williams haalde dankzij Lance Stroll slechts met één auto Q2. De Canadees werd uiteindelijk veertiende. Toro Rosso-Honda viel na goede wintertests tegen. Brendon Hartley (zestiende) en Pierre Gasly (laatste) slaagden er allebei niet in uit de onderste vijf te geraken.

Dat de beide Alfa Romeo-Saubers van Marcus Ericcson (zeventiende) en debutant Charles Leclerc (achtiende) er in het eerste kwalificatiedeel uitgingen was geen verrassing.

​De Grand Prix van Australië start zondag om 7.10 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de winst in Melbourne naar Vettel en completeerden Hamilton en Bottas het podium.