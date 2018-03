Verstappen ziet Nederlandse GP 'voorlopig niet gebeuren'

"Het zou natuurlijk mooi zijn voor de fans, maar ik zie het er de komende vijf jaar eigenlijk niet van komen", zei Verstappen in Melbourne, waar hij zondag de Grand Prix van Australië rijdt. "Of het moet opeens allemaal heel snel gaan."



Vrijdag werd wel bekend dat het TT-Circuit in Assen nu formeel een promotor heeft die de Formule 1 naar Nederland gaat proberen te halen. De Stichting The Netherlands Grand Prix Foundation heeft daarvoor een mandaat gekregen.

Een GP op een vast circuit als Assen of Zandvoort heeft in ieder geval de voorkeur van Verstappen. Amsterdam en Rotterdam werden ook genoemd als opties, "maar ik heb liever geen stratencircuit. Doe mij maar een vast circuit", vindt de Limburger.

Verstappen is zelf niet benaderd om te helpen met het binnenhalen van de koningsklasse. "Ik heb met niemand contact gehad. Ik vind ook niet dat het van mij moet komen. Het is nog even afwachten of er echt iets gaat gebeuren."

Den Haag

De Red Bull-coureur denkt in ieder geval wel genoeg fans te kunnen trekken om van een Nederlandse GP een succes te maken. "Ja dat denk ik wel. Als je alleen al kijkt naar de Jumbo Racedagen op Zandvoort. Maar het hangt niet echt van de fans af, maar meer aan hoeveel ze er aan willen besteden."

"Op dit moment zie ik niemand die daarin gaat investeren", aldus Verstappen. "In Den Haag denken ze heel groen, dus het wordt een lastig verhaal om daar het geld vandaan te halen. En ik ga daar geen contact over leggen."

Mocht het er voorlopig niet van komen ziet de drievoudig GP-winnaar dat ook niet als een groot probleem. "We hebben natuurlijk ook Spa-Francorchamps dat niet heel ver weg is. En dat is wel een heel mooi circuit."