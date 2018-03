Hamilton vindt kleine verschillen in trainingen 'alleen maar mooi'

"Het gat tussen alle teams is wat kleiner geworden, maar dat is alleen maar mooi. De uitdaging is groter om uit te zoeken waar ik eventueel iets heb laten liggen, want anders word je zo voorbijgestreefd", aldus Hamilton tegen de BBC.

Vooral in de tweede training was het verschil tussen de viervoudig wereldkampioen en de nummer twee, Max Verstappen, minimaal met iets meer dan een tiende van een seconde.

Ook Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Romain Grosjean en Daniel Ricciardo zaten binnen een seconde van Hamilton. Ondanks de kleine marges heeft de Mercedes-rijder ontzettend veel vertrouwen in de rest van het weekend in Melbourne.

"De auto is sneller dan vorig jaar en voelt op alle fronten beter. In bocht elf en twaalf remmen we niet eens, ongelooflijk. Het gaat bij de kwalificatie regenen voor zover ik weet, dus het wordt interessant."

Vettel

Ferrari-coureur Sebastian Vettel klokte twee keer de vijfde tijd op het Albert Park Street Circuit, maar denkt dat hij op zaterdag beter voor de dag zal komen.

"We hebben geprobeerd de balans van de auto wat aan te passen, want ik voelde me niet heel comfortabel. Ik maak me geen zorgen, want ik weet dat het er beter van wordt", aldus de Duitser, die net als Hamilton vier keer wereldkampioen werd.

"Alles zit dicht bij elkaar, wat goed nieuws is. Normaal gesproken zijn we in staat om morgen iets te laten zien."

Door de voorspelde regen kan de kwalificatie zaterdag interessant worden. Er wordt rond de start om 7.00 uur Nederlandse tijd (17.00 uur lokale tijd) neerslag verwacht. Verstappen liet donderdag al weten te hopen op regen tijdens de kwalificatie.

Zaterdag staat eerst om 4.00 uur nog de derde vrije training op het programma. De race op het Albert Park-circuit in Melbourne start zondag om 7.10 uur Nederlandse tijd.