Gemeente en provincie enthousiast over Formule 1 op circuit Assen

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een verkenning die het college van B en W van Assen en Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben laten uitvoeren.

"Ik zie dit als een kans voor Drenthe. Samen met ons is heel Noord-Nederland enthousiast over de komst van de Formule 1", aldus gedeputeerde Henk Brink. "Het binnenhalen van de Formule 1 zorgt voor een geweldige economische spin-off in de regio. Het zorgt voor reuring en zet Drenthe in één keer op de wereldkaart."

De rentree van een Grand Prix van Nederland - de laatste was in 1985 in Zandvoort - is nog allerminst zeker. De organisatie van het TT Circuit moet daarover onderhandelen met Liberty, de eigenaar van de Formule 1.

De internationale autosportfederatie FIA heeft onlangs wel het circuit positief beoordeeld. Een Formule 1-race is er mogelijk.

Draagvlak

Gemeente en provincie Drenthe hebben geen rol in de organisatie van een eventuele Grand Prix in Assen. Ze denken wel dat er draagvlak is bij overheden en bedrijfsleven.

"Het circuit leent zich qua infrastructuur heel goed voor de race, zeker als je kijkt naar de huidige investeringen in de accommodatie. Dit jaar wordt de langste tribune van Europa hier in Assen gerealiseerd'', weet burgemeester Marco Out van Assen.

De Stichting The Netherlands Grand Prix Foundation heeft van het TT Circuit het mandaat gekregen op te treden als promotor. Die stichting, met Jos Vaessen als voorzitter, heeft onlangs overleg gehad met het management van de Formule 1 over het verkrijgen van de rechten voor de organisatie.

Vaessen was voorheen onder meer voorzitter van de TT, van de internationale motorsportbond FIM en van Vitesse.

Overigens wil ook Circuit Zandvoort de Formule 1 terughalen naar Nederland. Prins Bernhard van Oranje-Nassau, mede-eigenaar van het racecircuit in de duinen, heeft vooral veel geld nodig om zijn wens te realiseren.