McLaren-coureur Vandoorne wil strijd met topteams aangaan in 2018

"Er is veel gebeurd tijdens de winter met de overstap van Honda naar Renault", stelt de 25-jarige Vandoorne in Melbourne. "De relatie met Renault is nog vrij jong en we hebben ook binnen het team zelf nog wat veranderingen gehad. Dus ik denk dat in de tweede seizoenshelft zaken beter op zijn plaats zullen vallen. De ontwikkelingen gaan zich dan uitbetalen."

Tijdens de eerste twee vrije trainingen op Albert Park reed zowel Fernando Alonso als Vandoorne zijn McLaren in de top tien. Daarmee leek de snelheid er vrijdag al aardig in te zitten.

"We hebben een paar nieuwe onderdelen op de auto die ons hopelijk iets gaan helpen. Ik heb wel lang naar dit weekend uitgekeken. Het is momenteel nog een beetje onduidelijk waar we precies staan", zegt Vandoorne.

"Maar ik denk wel dat we er gedurende het seizoen steeds beter voor komen te staan", deelt de Belg het optimisme dat Alonso al eerder toonde over de kansen van McLaren.

Benchmark

Vandoorne is te spreken over de Renault-motoren waarover McLaren vanaf dit seizoen beschikt en kijkt nu ook met een schuin oog naar het Red Bull van Max Verstappen.

"Ik heb zelf met Renault gereden in de juniorenklassen en dat was een goede tijd. Ik ken nog best veel van de mensen daar en ik spreek ook Frans. Dat helpt."

"En Red Bull is voor ons een goede benchmark. Ze hebben vorig jaar een paar races gewonnen met deze motor. Dus dat is positief voor ons."

Minder positief waren de problemen die McLaren had met de betrouwbaarheid tijdens de wintertests in Barcelona. Toch verwacht de Vlaming dat die achter de rug zijn.

"Ik denk dat we dit weekend zo goed mogelijk voorbereid ingaan als we kunnen. Ik denk niet aan dingen die eventueel fout zouden kunnen gaan. We hadden tijdens de wintertests wel wat problemen, maar die zijn allemaal opgelost."

Vierde team

Vandoorne verwacht in eerste instantie vooral de strijd aan te gaan met bijvoorbeeld Renault en Haas om de vierde positie achter de drie topteams.

"Mercedes, Ferrari en Red Bull zitten duidelijk voor ons, maar daarachter zit een groep die vecht om het vierde team te zijn. Alle middelen en het potentieel zijn in dit team aanwezig om die strijd aan te gaan, ook met de top drie."

"We willen weer de kans hebben om races te winnen en daar moet je ambitieus voor zijn en op de toppen van je kunnen presteren. Ik heb nu zelf bovendien veel meer ervaring en voel me comfortabeler in de auto. Dus ik zou niet weten waarom het geen goed seizoen zou worden."