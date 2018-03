Verstappen spreekt van 'positieve start' na eerste vrije trainingen

"Het is een positieve start van het weekend, dus ik ben tevreden. Voor mij is het nog een beetje raden waar we staan, maar ik ben natuurlijk blij met hoe de dag is verlopen", aldus Verstappen vrijdag tegen onder meer Motorsport.com.

De Red Bull Racing-coureur klokte op het Albert Park Street Circuit respectievelijk de derde en tweede tijd en zat met name in de tweede oefensessie Mercedes-coureur Lewis Hamilton op de hielen. Hij gaf slechts iets meer dan een tiende toe.

Verstappen is tevreden over de snelheid van zijn RB14. "Die leek wel in orde te zijn. We hoeven ons nergens zorgen over te maken. We weten dat Mercedes snel zal zijn maar wij kunnen nog steeds een paar dingen verbeteren. Dus alles bij elkaar was het positief."

Regen

Mogelijk regent het zaterdag bij de kwalificatie en dat zou de kansen van Verstappen op een goede startpositie vergroten. "Dat zou wel zo moeten zijn. Op een natte baan speelt de motor een minder belangrijke rol", aldus de Limburger.

"Het is alleen wat lastiger om op het gas te gaan. Maar onze auto werkt vrij goed in de regen en ik vermaak me ook altijd wel als het nat is, dus hopelijk regent het morgen."

De 20-jarige Verstappen wilde in Melbourne nog niet vooruitkijken naar een eventuele titelstrijd met Hamilton en Ferrari-rijder Sebastian Vettel. "We hebben net twee trainingen achter de rug, dus ik ben daar nog niet mee bezig. We hebben eerst nog een kwalificatie te rijden", zei hij.

"Het is nog niet duidelijk of het dan nat of droog zal zijn, maar het is tot dusver een positief begin van het seizoen. Verder heb je minstens twee of drie Grands Prix nodig om echt te kunnen zien hoe de situatie is. Maar ook dan gaat het erom hoe snel je de auto door kan ontwikkelen."

Zaterdag staat eerst om 4.00 uur (Nederlandse tijd) nog de derde vrije training op het programma, waarna om 7.00 uur de kwalificatie volgt. De race op het Albert Park-circuit in Melbourne start zondag om 7.10 uur Nederlandse tijd.