Verstappen zit Hamilton op de hielen in tweede vrije training Australië

In tegenstelling tot de eerste vrije training eerder op de vrijdag in Melbourne werden alle snelle tijden nu op de snellere ultrasoftband gereden, waardoor een iets beter beeld is ontstaan van de onderlinge verschillen.

Hamilton was in 1.23,931 opnieuw de snelste en bovendien sneller dan in de eerste training. Verstappen verbeterde zich aanzienlijk en klokte 1.24,058. Daarmee was hij 0,127 seconde langzamer dan Hamilton. Diens teamgenoot Valtteri Bottas reed een 1.24,159 en was op zijn beurt als nummer drie weer ruim twee tienden langzamer dan Hamilton.

Ook Ferrari deed runs op de ultrasofts en dat leverde een vierde tijd op voor Kimi Raikkonen, op 0,283 van de snelste tijd, en de vijfde voor Sebastian Vettel, op ruim een halve seconde van Hamilton. Daniel Ricciardo kwam in de andere Red Bull niet verder dan de zevende tijd en moest Romain Grosjean voor zich dulden. De Fransman van Haas F1 was in de eerste vrije training ook al snel.

​Uitslag tweede vrije training Hamilton - 1.23,931

Verstappen - 1.24,058

Bottas - 1.24,159

Raikkonen - 1.24,214

Vettel - 1.24,451

Grosjean - 1.24,648

Ricciardo - 1.24,721

Alonso - 1.25,200

Magnussen - 1.25,246

Vandoorne - 1.25,285

Sainz - 1.25,390

Perez - 1.25,413

Hülkenberg - 1.25,463

Stroll - 1.25,543

Ocon - 1.25,888

Hartley - 1.25,925

Gasly - 1.25,945

Sirotkin - 1.25,974

Ericsson - 1.26,814

Leclerc - 1.26,815

Langere runs

Na de pogingen tot snelle tijden legden de coureurs zich toe op langere runs, waarin Hamilton met iets meer gemak snelle tijden leek te rijden dan zijn concurrenten. Het is nog lastig te zeggen of dat al een indicatie is voor de verhoudingen in de race.

De kwalificatie kan zaterdag interessant worden. De voorspelling is dat het rond de start om 7.00 uur (17.00 uur lokale tijd) gaat regenen. Verstappen liet donderdag al weten te hopen op regen tijdens de kwalificatie.

Zaterdag staat eerst om 4.00 uur nog de derde vrije training op het programma. De race op het Albert Park-circuit in Melbourne start zondag om 7.10 uur Nederlandse tijd.

