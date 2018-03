Interview Verstappen: 'Ik leer ermee leven dat ik niet de snelste motor heb'

De auto is goed, over de motor zijn nog twijfels. Dat is samengevat het verhaal in de aanloop naar de race door het Albert Park in Melbourne. Red Bull en Verstappen staan er beter voor dan aan het begin van het vorige seizoen, maar hoeveel beter is nog even afwachten.

Waaraan merkt Verstappen zelf dat de auto beter is? "Dat voel ik vooral in de bochten", zegt hij in Australië in een interview met NUsport. "Er is meer grip. Bij het ingaan van de bochten, bij het uitgaan. Dat is zeker verbeterd."

De ontwikkelingen aan de RB14 zijn dit jaar weer volledig begeleid door Adrian Newey, de sterontwerper van Red Bull die onder meer aan de wieg stond van het succes van Williams in de jaren negentig, McLaren aan het einde van dat decennium en de vier wereldtitels van Sebastian Vettel met Red Bull.

"Ik ben blij dat hij er nu meer bij is", zegt Verstappen over Newey. "Hij is natuurlijk iemand die heeft laten zien dat hij het kan. Vorig jaar was hij ook al wel betrokken bij de auto, maar niet honderd procent. Dit jaar is dat wel het geval. Het is overigens niet zo dat hij er elke race bij moet zijn. Soms is hij ook op de fabriek in Engeland nodig."

​Verstappen investeerde deze winter ook in zichzelf en is naar eigen zeggen fysiek in betere vorm dan ooit. "Ik denk dat het er allemaal goed uitziet. Ik heb allerlei testen gedaan en ben fitter dan vorig jaar. Het is mijn doel om elk jaar sterker te zijn."

Maar ook mentaal en qua rijderskwaliteiten verwacht de Limburger weer te zijn gegroeid. "Ik denk dat dat komt met ervaring. Er zijn bepaalde situaties waarin het gewoon vanzelf gaat. Of dat het door ervaring opeens beter klikt."

Terugblikkend op bijvoorbeeld de situatie tijdens de Italiaanse Grand Prix van afgelopen seizoen, toen hij schade opliep bij het inhalen van Felipe Massa, zegt Verstappen: "Ik vind nog steeds dat ik daar niets fout deed, maar de volgende keer rem ik zo iemand gewoon uit."

Positief

Hoewel vader Jos Verstappen niet meer bij alle Grands Prix aanwezig is, blijft hij wel zeer betrokken bij de loopbaan van zijn zoon. Jos is wel aanwezig in Melbourne, maar als hij er niet bij is wordt er elke dag gebeld.

"Dat gaat over van alles. Het hoeft niet eens over het racen te gaan. Maar soms leg ik dingen uit en dan heeft hij weer zijn mening daarover. Vorig jaar, toen ik vaak uitviel, heeft hij steeds benadrukt dat ik positief moest blijven."

"Of we hebben het erover hoe ik dingen anders aan kan pakken of hoe we richting de volgende race moeten werken."

Balen

Red Bull kwam tijdens vrijdag de eerste vrije trainingen in Melbourne goed voor de dag. Toch blijft de Renault-motor een punt van zorg. Verstappen draait er niet omheen: topsnelheid blijft het zwakste punt, en als Nederlandse fans naar een Grand Prix willen met veel kans op succes voor Verstappen, kunnen ze het beste naar een circuit gaan met weinig lange rechte stukken. Als voorbeelden noemt hij Monaco en Hongarije. "Dat zijn voor ons de beste circuits."

Het is een bekend verhaal. 2018 wordt voor Verstappen zijn vierde seizoen in de Formule 1 en nimmer had hij de sterkste motor van het veld. Een blijvend punt van frustratie.

"Op een gegeven moment gaat balen ook over", zegt Verstappen over aanhoudende tekort aan paardenkrachten. "Natuurlijk zouden we bij Red Bull ook de snelste motor willen hebben, maar dat gaat nu eenmaal niet. Daar moet je mee leren leven." Mercedes en Ferrari willen geen motoren leveren aan Red Bull. "Dat neem ik ze niet kwalijk. Ik zou hetzelfde hebben gedaan als ik in hun schoenen stond."

De kans dat Renault binnen de huidige reglementen opeens het gat weet te dichten is klein. "Misschien dat ze op een gegeven moment weer dingen vinden. Maar op dit moment zitten we niet op hun niveau. Maar het kan wel, dat heeft Ferrari laten zien vorig jaar. "

Magie

Toch blijft Verstappen zweren bij de Formule 1 zoals die nu is, met veel vrijheid voor constructeurs om hun eigen auto en motor te bouwen, ook als dat grote verschillen in prestaties oplevert.

"Ik vind dat wel mooi ja. Met meer standaard onderdelen zou de magie van Formule 1 weg zijn. De fabrikanten willen dat ook niet. Het zou vanuit onze positie natuurlijk beter zijn als alle motoren dichter bij elkaar zitten, bijvoorbeeld binnen 20 pk van elkaar. Maar ik snap wel dat Mercedes en Ferrari dat niet willen. Dat is allemaal politiek."

Die teams stellen hun eigen belang dus altijd boven dat van de sport, benadrukt Verstappen. "Dat zeggen ze misschien niet, maar het is wel zo. En als ik in die positie zou zitten zou ik dat ook doen."

Renault sprak zelfs al openlijk over het incasseren van gridstraffen, om zodoende een vierde of vijfde motor te kunnen gebruiken bovenop de drie die zijn toegestaan in het 21 races tellende seizoen.

"Als het moet dan moet het, maar het zou niet ideaal zijn", vindt de Limburger. "Ik heb het liever niet. Misschien zou het wel beter zijn om meer motoren te gebruiken en dan meer vermogen te kunnen gebruiken, maar het ligt eraan hoe goed de auto op dat moment is."

Sneller

Mocht Verstappen dit seizoen nog het onderspit delven tegen Mercedes, dan is het in ieder geval belangrijk om zijn teamgenoot Daniel Ricciardo te verslaan. "Dat zou wel fijn zijn ja. Maar dan moet ik niet veel vaker uitvallen dan hij. Ik had vorig jaar in ieder geval al het gevoel dat ik absoluut sneller was."

Of sneller zijn dan Ricciardo ook genoeg is voor meedoen om de wereldtitel hangt volgens de Nederlander helemaal van de auto af. "Als je niet de snelste auto hebt, kun je geen wereldkampioen worden."

Maar je kunt met een mindere auto toch evengoed de strijd aangaan? "Nee, je hebt echt de snelste auto nodig om voor de titel te gaan."