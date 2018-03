Mercedes geeft eerste signaal af in Australië, Verstappen derde

Mercedes gaf in Melbourne een eerste signaal af dat het weer de te kloppen formatie zal zijn in het nieuwe Formule 1-seizoen. Hamilton was met 1.24,026 een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Bottas, die 1.24,557 klokte.

De tijden van Hamilton en Bottas werden gereden op de ultrasoftbanden, de zachtste banden die Pirelli heeft meegenomen naar Melbourne. Verstappen zette zijn tijd op de supersofts.

Ferrari liet nog niet het achterste van de tong zien. Het Italiaanse team liet Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen nog niet rijden op de ultrasofts. Het Ferrari-duo bleef net binnen een seconde van Hamilton. Verstappens teamgenoot bij Red Bull, thuisfavoriet Daniel Ricciardo, kwam niet verder dan de zesde tijd, op iets meer dan een seconde van de tijd van Hamilton.

De gebruikelijke top drie, Mercedes, Ferrari en Red Bull, heeft de macht direct weer gepakt in het nieuwe seizoen. Romain Grosjean in de Haas was de 'best of the rest', met een tijd die 1,7 seconden langzamer was dan die van Hamilton.

Eerste vrije training Melboure Lewis Hamilton - 1:24.026

Valtteri Bottas - 1:24.577

Max Verstappen - 1:24.771

Kimi Raikkonen - 1:24.875

Sebastian Vettel - 1:24.995

Daniel Ricciardo - 1:25.063

Romain Grosjean - 1:25.730

Fernando Alonso - 1:25.896

Carlos Sainz - 1:25.992

Stoffel Vandoorne - 1:26.482

Top tien

In de top tien van de eerste training meldde zich uiteindelijk ook het team van McLaren, dat met enkele problemen aan de sessie begon. Fernando Alonso klokte de achtste tijd, zijn Belgische teammaat Stoffel Vandoorne maakte de top tien compleet. Carlos Sainz nestelde zich daar met de Renault nog tussen als negende.

De tweede vrije training is om 6.00 uur Nederlandse tijd in Melbourne. De kwalificatie begint zaterdag om 7.00 uur. De race op het Albert Park-circuit begint zondag om 7.10 uur Nederlandse tijd.

