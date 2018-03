Hamilton en Vettel kijken uit naar 'strijd tussen allerbesten' in nieuw seizoen

"Als je tegen het einde van je loopbaan zit, wil je weten dat je tegen de besten hebt gestreden. Het is mijn doel om de allerbeste te zijn, en het is een fantastische ervaring om tegen Vettel te racen", stelde Hamilton donderdag in Melbourne. In de Australische stad wordt komend weekend de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen verreden.

"Hij heeft vier wereldtitels, het meest van al mijn tegenstanders", aldus Hamilton over Vettel. "Ik denk dan ook dat het een interessant jaar wordt voor de fans. Twee viervoudig kampioenen die de strijd met elkaar aan gaan."

Bij Vettel leven dezelfde gevoelens. "In het begin van je loopbaan denk je alleen maar aan winnen. Maar zodra je dat hebt bereikt wordt je horizon iets wijder. Dan krijg je een speciaal gevoel om te winnen van de beste coureurs."

"Ik strijd al heel lang tegen dezelfde coureurs. In de Formule 3 ben ik Lewis voor het eerst tegengekomen. Toen was hij een stuk beter dan ik. Maar pas in de Formule 1 ga je je echt druk maken om tegen wie je racet. Ik wil nu heel graag kampioen worden met Ferrari, tegen de allerbesten. En daar is Lewis er natuurlijk één van."

Vertrouwen

Vettel verwacht dat Mercedes is de openingsfase van het seizoen nog wat sterker is dan Ferrari. "Het seizoen is nog lang en ik denk dat we nu niet meteen een antwoord hebben om ze te verslaan. Als het om één race gaat is het een ander verhaal, maar er zijn veel races."

Er zijn voor de Duitser genoeg redenen om vertrouwen in de toekomst te hebben. "We hebben echt een goede auto, er zit nog veel aan te komen qua updates. Het is denk ik nutteloos om te zeggen dat je hier iedereen wel even weg gaat blazen, maar het ziet er goed uit."

Glimlachen

Hamilton liet in Melbourne weten dat hij zich dit seizoen nog meer wil verbeteren, maar blijf ook rekening houden met een verrassing. "Daniel Ricciardo is de hele dag al ontzettend aan het glimlachen. Ik denk dat iedereen verbaasd zal zijn hoe competitief Red Bull is."

De eerste vrije training op het Albert Park Street Circuit staat in de nacht van donderdag op vrijdag (2.00 uur Nederlandse tijd) op het programma. Vier uur later volgt de tweede training. Zaterdag wordt zowel de derde vrije training (4.00 uur) als de kwalificatie (7.00 uur) verreden. De race is zondag om 7.10 uur.