Alonso verwacht dat McLaren veel progressie gaat boeken tijdens seizoen

De Spanjaard is zeer positief over de kansen van de oranje McLarens, zo laat hij donderag weten op de mediadag in aanloop naar de openingsrace in het Australische Melbourne. "We hadden wat ups en downs tijdens de tests in Barcelona, maar ik blijf optimistisch."

"Die problemen zijn opgelost", verzekert de 36-jarige Spanjaard. "Dat was niet ingewikkeld, maar we hadden daarvoor wat tijd nodig in de fabriek. We zijn er klaar voor."

In de winter maakte McLaren de overstap van motorleverancier Honda naar Renault. "We moeten nog wel een paar dingen ontdekken aan onze auto tijdens de eerste paar races", stelt Alonso.

"Maar we hebben een goede basis en een goede auto om mee te werken. De verwachtingen zijn natuurlijk hoog, omdat we McLaren zijn."

Ontwikkelingscurve

De tweevoudig wereldkampioen stelt zich een zeer steile ontwikkelingscurve voor, maar hij schat de kansen op een goed resultaat in Melbourne nog niet hoog in.

"Tijdens deze race zijn we denk ik op ons laagste niveau. De overstap naar een andere motor heeft ons tijd gekost. Maar er zitten een aantal updates aan te komen, al over een paar races", aldus Alonso.

"De auto gaat alleen maar beter en beter worden. Dus ik verwacht de tweede seizoenshelft een zeer sterk McLaren."

Mercedes

Alonso denkt dat de top drie van de laatste jaren ongewijzigd blijft. "We weten dat er hier teams zijn die beter zullen presteren. Mercedes lijkt weer goed uit de winter te zijn gekomen."

"We zijn nu nog niet op dat niveau en niet in de leidende groep van Mercedes, Ferrari en Red Bull, maar dat gaat niet lang meer duren. We zijn McLaren en we moeten daar bij horen."

Toch dicht Alonso zich stiekem een kleine kans op de wereldtitel toe als zijn team dit seizoen nog niet tot de groep topteams weet door te dringen. "In 2012 hoorde ons team (Ferrari, red) ook niet bij de snelsten, maar streed ik wel tot aan de laatste race om de titel. Dus we zien wel wat er dit seizoen gaat gebeuren."

Dominantie

Ondanks alle voorspellingen vreest Alonso wel een beetje voor de dominantie van Mercedes met wereldkampioen Lewis Hamilton. "Elk jaar als we in Australië aankomen, worden er altijd twee of drie teams aangewezen die gaan strijden om het kampioenschap, maar uiteindelijk blijkt het er steeds maar één."

"Ferrari was vorig jaar wel sterker, ze hadden duidelijk een betere auto. Het was een goed gevecht, tot Singapore toen beide Ferrari's crashten. Dus uiteindelijk was het geen mooi slot van het seizoen. Iedereen wil dat het tot aan de laatste race spannend is, maar dat is lastig voor elkaar te krijgen."

De eerste vrije training op het Albert Park Street Circuit staat in de nacht van donderdag op vrijdag (2.00 uur Nederlandse tijd) op het programma. Vier uur later volgt de tweede training. Zaterdag wordt zowel de derde vrije training (4.00 uur) als de kwalificatie (7.00 uur) verreden. De race is zondag om 7.10 uur.