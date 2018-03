Verstappen: 'Red Bull moet het opnieuw van snelheid in de bochten hebben'

"We moeten realistisch blijven, we hebben niet opeens dezelfde topsnelheid als Mercedes en Ferrari", zei Verstappen donderdag op de warme mediadag in Melbourne, waar hij zich voornamelijk op de vlakte hield.

"Ik ben alleen niet zo positief over de motor als over de auto. We hebben een goede stap gemaakt, maar we moeten zien hoe het totaalplaatje is. Ik voorspel in ieder geval dat we op de circuits met weinig rechte stukken als Monaco en Boedapest het beste voor de dag gaan komen."

Australië heeft drie rechte stukken: start-finish, het stuk na de eerste bochtencombinatie, en een gedeelte iets over de helft van het circuit. Alledrie deze stukken zijn dit jaar voorzien van een drs-zone, waarin de coureurs de achtervleugel mogen openklappen als ze binnen een seconde achter hun voorganger rijden. Daardoor is de topsnelheid hoger en kan er makkelijker ingehaald worden.

"Ik vraag me af dat genoeg is, maar het kan iets helpen", stelde Verstappen. "Door de snelle bochten voor de nieuwe derde zone is het lastig om kort achter iemand te blijven. Wellicht kun je die nu weer bijhalen in die nieuwe zone, waardoor je op start-finish een poging kunt wagen. Maar echt veel gaat het niet uitmaken."

Speciale motorstand

Het gebrek aan motorvermogen blijft dus een rol spelen bij Red Bull. "Renault heeft meer ingezet op betrouwbaarheid, maar ik weet nog niet of dat heeft gewerkt. We hebben nog geen meter gereden", liet Verstappen weten.

"Maar er is in ieder geval nog geen speciale stand op de motor om in de kwalificatie extra vermogen te gebruiken, zoals Ferrari en Mercedes wel hebben. Maar goed, die heb ik nog nooit gehad. Het motiveert het team alleen maar om een nog betere auto te bouwen."

De regen die voor zaterdag tijdens de kwalificatie is voorspeld kan wel veel uitmaken voor Verstappen, die in dat geval minder afhankelijk zou zijn van de paardenkrachten achter in zijn auto. "Regen zou goed voor ons zijn", beaamde hij.

Of de eerste updates in Melbourne al te zien zijn wilde Verstappen niet onthullen. "Dat zien jullie morgen wel", antwoordde hij schimmig. "De auto is in ieder geval gepoetst."

De eerste vrije training op het Albert Park Street Circuit staat in de nacht van donderdag op vrijdag (2.00 uur Nederlandse tijd) op het programma. Vier uur later volgt de tweede training. Zaterdag wordt zowel de derde vrije training (4.00 uur) als de kwalificatie (7.00 uur) verreden. De race is zondag om 7.10 uur.