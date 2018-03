Wereldkampioen Hamilton beseft dat niveau Mercedes nog hoger moet

"Vorig seizoen was Red Bull in de eerste race een seconde langzamer, maar in de laatste Grand Prix presteerden ze net zo goed als wij. Ze ontwikkelen zich het beste van alle teams. Daarom moeten ook wij weer een hoger niveau aantikken", aldus Hamilton in gesprek met Sky Sports.

Mercedes is de laatste jaren niet te verslaan in de Formule 1. De Duitse renstal werd de laatste vier seizoenen kampioen bij de constructeurs en leverde ook continu de wereldkampioen af.

Hamilton, die in 2008 al eens de mondiale titel pakte en ook in 2014, 2015 en 2017 wereldkampioen werd, merkt dat Mercedes opnieuw door iedereen naar voren wordt geschoven als absolute favoriet voor het komende seizoen.

"In deze fase van het jaar is iedereen bezig om een ander team tot favoriet te bombarderen. Wij zijn als regerend wereldkampioen natuurlijk het meest logische doelwit, maar uiteindelijk denk ik dat de druk wel goed verdeeld is over de teams", zei Hamilton.

Red Bull

De viervoudig wereldkampioen weet dat het Red Bull Racing van Max Verstappen en Daniel Ricciardo samen met Ferrari de grootste bedreiging vormt voor een vijfde wereldtitel op rij voor Mercedes.

"Red Bull heeft geweldig werk geleverd aan de auto en ze hebben twee uitstekende coureurs, terwijl Ferrari vorig jaar als enige andere team een rol speelde in de strijd om de wereldtitel. Het was geen walkover voor ons en ik verwacht dat ze ook dit jaar weer meedoen om de eindzege."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint zondag traditiegetrouw met de Grand Prix van Australië. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Melbourne de eerste vrije trainingen.

Op zaterdag om 7.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie en een dag later om 7.10 uur begint de race.