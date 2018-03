Alles over GP Australië: 'Ik denk dat Verstappen meteen tweede wordt'

"Ik denk dat Max in Australië als tweede finisht", zegt oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos tegen NUsport. "Red Bull Racing is goed uit de winter gekomen, ik verwacht de usual suspects weer vooraan. Mercedes was erg sterk bij de testdagen en Ferrari kun je nooit onderschatten, Vettel heeft vorig jaar nog gewonnen in Australië."

Ondanks die zege van Vettel was het Hamilton die de afgelopen vier jaar op pole position stond in Australië. "Daar voegt hij dit weekend een vijfde aan toe", voorspelt Doornbos. "Dat is nog nooit eerder gebeurd."

"Mercedes zou wel eens meedogenloos snel kunnen zijn. Dat hebben ze bij de testdagen nog niet laten zien, maar ze hebben nog wel iets achter de hand gehouden."

Starttijden GP Australië (Nederlandse tijden) Eerste vrije training: vrijdag 2.00 uur

Tweede vrije training: vrjidag 6.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 4.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 7.00 uur

Race: zondag 7.10 uur

Halve seconde

Hoewel de topsnelheid van Mercedes hoger is, acht Doornbos Ferrari en Red Bull niet kansloos. "Red Bull heeft nog steeds het beste chassis van de grid, maar de snelheid van de motor blijft de achilleshiel. Als ze op zaterdag in de kwalificatie binnen een halve seconde van Mercedes blijven, dan kunnen ze dat op zondag misschien goedmaken", denkt de coureur, die voor Minardi en Red Bull in de Formule 1 reed.

"De betrouwbaarheid van de Red Bull lijkt goed. Dat is het belangrijkste aan het begin van het seizoen. Als dat in orde is, ga je daarna de snelheid verbeteren."

Albert Park is een stratencircuit. Op die type banen gooit Red Bull doorgaans hoge ogen, maar in Melbourne zijn er meer rechte stukken dan bijvoorbeeld bij de stratencircuits in Monaco of Singapore. Het mooiste punt van het circuit vindt Doornbos de bochtencombinatie 11-12.

"Die stuur je in met 260 kilometer per uur en je komt eruit met 270. Vorig jaar kwamen er 6 g-krachten op de coureurs te staan in die bocht en nu zal het nog iets meer zijn, omdat de auto's nog sneller zijn."

Drs-zones

Er zijn in Melbourne dit jaar voor het eerst drie in plaats van twee drs-zones. Ook na bocht 12 mogen coureurs de achtervleugel openen om te proberen een voorganger in te halen.

"Die extra drs-zone is niet in het voordeel van Max", denkt Doornbos. "Het is leuk dat je die kleppen open kan zetten, maar het team kan zich misschien beter focussen op de downforce en de balans."

Laatste tien winnaars GP Australië 2017 Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)

2016 Nico Rosberg (Dui/Mercedes)

2015 Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

2014 Nico Rosberg (Dui/Mercedes)

2013 Kimi Raikkonen (Fin/Lotus-Renault)

2012 Jenson Button (GBr/McLaren)

2011 Sebastian Vettel (Dui/Red Bull)

2010 Jenson Button (GBr/McLaren)

2009 Jenson Button (GBr/Brawn)

2008 Lewis Hamilton (GBr/McLaren)

Halo

Een andere aanpassing op Albert Park is dat de startlichten zijn verlaagd. Coureurs klaagden dat de lichten vanwege de halo - de verplichte nieuwe hoofdbescherming - vanaf sommige posities op de startgrid niet goed zichtbaar waren.

"Goed dat ze het zo snel kunnen aanpassen", vindt Doornbos, die nog moet wennen aan de halo. "Esthetisch is het een drama, maar veiligheid staat bovenaan en dat snap ik heel goed."

"De laatste jaren hebben we gelukkig geen zware ongelukken gehad, op het freak accident met Jules Bianchi na. Maar ook een halo had hem niet kunnen redden, denk ik."

Door de halo zijn de verschillende coureurs lastiger van elkaar te onderscheiden, omdat hun helmen minder goed zichtbaar zijn. Doornbos: "Dat wordt voor commentator Olav Mol nog een hele uitdaging."

Uitslag GP Australië 2017 1 Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1.24,11

2. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) +9 seconden

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) +11 seconden

4. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) +22 seconden

5 Max Verstappen (Ned/Red Bull) +28 seconden

6 Felipe Massa (Bra/Williams) +1 minuut 23 seconden

7 Sergio Perez (Mex/Force India) + 1 ronde

8 Carlos Sainz (Spa/Toro Rosso) + 1 ronde

9 Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) + 1 ronde

10 Esteban Ocon (Fra/Force India) + 1 ronde

Vier seizoenen

Melbourne staat ook wel bekend als de stad van 'vier seizoenen op één dag'. Het weer kan razendsnel omslaan in de stad aan de zuidkust van Australië.

"Toen ik zelf in Melbourne was begreep ik wat de Australiërs met die uitdrukking bedoelen", zegt Doornbos. "Het kon er vrijdagochtend koud en nat zijn en dan klaarde het 's middags plotseling helemaal op."

Zaterdag wordt er veel regen en zelfs onweer voorspeld, wat de kwalificatie behoorlijk kan beïnvloeden. Zondag is er een kleinere kans op neerslag. "We hebben nog nooit een echte regenrace gehad in Australië", weet Doornbos. "De regen zou het veld flink op kunnen schudden in de kwalificatie, dat kan de race interessanter maken."