Ricciardo denkt dat topteams dit jaar dichter bij elkaar liggen

"Ik heb het idee dat Mercedes, Ferrari en wij nog steeds de top-drie vormen. Ik heb alleen wel het gevoel dat het dit jaar iets dichter bij elkaar zit", zei de 28-jarige Australiër woensdag in gesprek met Motorsport.com.

De afgelopen vier jaar ging de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport steevast naar Mercedes. Lewis Hamilton toonde zich in 2014, 2015 en 2017 de snelste, terwijl Nico Rosberg in 2016 iedereen de baas was.

Ricciardo is van mening dat de Duitse renstal dit weekend bij de start van het nieuwe seizoen in Australië nog wel de favoriet is, maar hoopt stiekem te kunnen stunten op zijn thuiscircuit.

"Mercedes zal dit weekend het team zijn dat verslagen dient te worden, maar hopelijk zitten ze niet al te ver voor ons. Voor mij persoonlijk zou het geweldig zijn als ik gelijk een goed resultaat neerzet, maar voor Red Bull zou het ook gigantisch zijn", aldus de teamgenoot van Max Verstappen.

"Het zou de andere teams wakker schudden, voor zover ze dat nog niet zijn. Een sterk weekend zou een statement zijn: we zouden daarmee laten zien dat we dit jaar voor het kampioenschap meevechten."

McLaren

Ricciardo houdt ook de situatie van McLaren nauwlettend in de gaten, aangezien de Britse formatie deze jaargang net als Red Bull met motoren van Renault rijdt.

"Je zal me misschien niet geloven, maar ik hoop dat ze snel zijn. Ik hoop dat er dit jaar meer teams aan de voorkant van het veld meedoen en voor de overwinning kunnen vechten."

"Wij proberen het gat naar Mercedes te dichten, maar als het hele veld wat dichter bij elkaar kan zitten, dan wordt het er voor iedereen leuker op."

"We zullen zien of McLaren dichter bij ons zit. Tijdens de tests waren ze een beetje wisselvallig. Ze hadden een paar goede dagen, maar ook een paar mindere. Ze zullen de boel echter wel snel op orde hebben."

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Melbourne de eerste vrije trainingen. Op zaterdag om 7.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie en een dag later gaan de lichten om 7.10 uur op groen voor de race.