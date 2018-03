Verstappen hoopt in Australië binnen halve seconde van Mercedes te zitten

"Ze zijn nog steeds heel erg snel", zegt Verstappen woensdag in Melbourne tegen Motorsport. In de Australische stad is op zondag de eerste race van het seizoen.

"Laten we proberen om het seizoen beter te beginnen dan vorig jaar. Als we hier binnen een halve seconde zitten, dan zouden we op een paar circuits absoluut mee moeten kunnen vechten", aldus de 20-jarige Limburger.

Vorig jaar kwalificeerde Verstappen zich als vijfde voor de openingsrace. Hij gaf in Q3 van de kwalificatie bijna anderhalve seconde toe op de pole-tijd van Mercedes-coureur Lewis Hamilton (1.23,485 om 1.22.188).

Tijdens de race kon Verstappen zich vorig jaar op Albert Park ook nooit mengen in de strijd om de eerste plek. Op bijna een halve minuut van winnaar Sebastian Vettel werd hij vijfde.

Dichterbij

Vorig jaar duurde het tot de vijftiende race van het seizoen voordat Verstappen zijn eerste zege boekte. Hij verwacht dat Red Bull dit jaar vanaf het begin tot de top behoort.

"Ik denk dat we aan het einde van het vorige seizoen al iets competitiever waren. Hopelijk kunnen we er hier opnieuw iets dichterbij zitten", zegt de drievoudig Grand Prix-winnaar.

Verstappen verlengde vorig seizoen zijn contract bij Red Bull tot eind 2020. Hij hoopt dat het team hem zo snel mogelijk een auto geeft waarmee hij wereldkampioen kan worden.

"Ik ben ervan overtuigd dat wij van alle teams de beste auto kunnen bouwen, daarom heb ik bijgetekend", zegt Verstappen.

Totaalpakket

In de beginfase van het afgelopen seizoen zorgde de motor van Renault vaak voor problemen. "Het gaat er nu om dat we het juiste pakket bij elkaar krijgen. Op dit moment is het totaalpakket nog niet sterk genoeg, maar we komen zeker wel dichterbij", is de overtuiging van Verstappen.

"Hopelijk hebben we zo snel mogelijk over de gehele linie genomen het beste pakket. Maar er zijn geen garanties in de Formule 1, dus we zullen gewoon moeten afwachten."

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Melbourne de eerste trainingen. Op zaterdag om 7.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie en een dag later gaan de lichten om 7.10 uur op groen voor de eerste race van het seizoen.