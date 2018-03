Lammers denkt dat Mercedes in 2018 domineert, ondanks sterker Red Bull

Het team van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas maakte een ijzersterke indruk op Lammers tijdens de testdagen in Barcelona. "Ik denk dat Mercedes nu nog dominanter wordt dan vorig seizoen", zegt de 61-jarige coureur tegen NUsport.

Vorig jaar werd Hamilton voor de vierde keer wereldkampioen, maar dat deed hij volgens Lammers niet in de beste auto van de grid. "Sebastian Vettel heeft het WK vorig jaar verloren, want Ferrari had de auto om kampioen te worden."

"De wereldtitel komt echt volledig op het conto van Hamilton. Mercedes heeft het niet gewonnen, hij heeft het zelf gedaan."

Afgaande op de testdagen staat het Duitse team er volgens Lammers het beste voor. "Ik verwacht dat Mercedes dit seizoen sterker is dan vorig jaar. Ze zullen weer zo dominant zijn als in 2016."

Verstappen

Max Verstappen was hoopvol na de testweken in Barcelona. De coureur van Red Bull Racing denkt dat de wagen in tegenstelling tot vorig seizoen vanaf het begin competitief is.

Dat Verstappen optimistisch is, zegt Lammers niet zo veel. "Ik heb een stuk of vier à vijf teams dat soort uitspraken horen doen", aldus de Nederlander die tussen 1979 en 1982 en in 1992 41 keer aan een Grand Prix-weekend deelnam.

Lammers verwacht dan ook een felle strijd om de derde plek achter de twee auto's van Mercedes. Naast Red Bull en Ferrari kunnen meerdere teams zich daarin mengen. "In een keer zag je een Toro Rosso hard gaan tijdens de testen. Maar ook Renault kan op de derde plek staan. Force India kan later in het seizoen ook mee gaan strijden."

Testdagen

De uitslagen van de testdagen zeggen weinig tot niets, volgens Lammers. "Een ding weten we zeker: Hamilton gaat geen achtste staan in de kwalificatie in Melbourne en Verstappen gaat geen twintigste worden."

"Over rondetijden en kwalificatietijden is op dit moment niks zinnigs te zeggen, maar qua racetempo zit het heel goed bij Red Bull", voorspelt Lammers.

"Want als ze dertig rondjes rijden tijdens de testdagen, dan weet je dat ze niet met een lege tank gereden hebben. Als een ander team dertig rondjes rijdt, dan kun je die tijden vergelijken. Dan zie je dat Red Bull er goed voor staat."

Lammers durft nog geen voorspelling te doen over de kansen van Verstappen. "Een ding weet ik zeker en dat is dat Max het ook niet zeker weet. Hij heeft zelf vast wel een idee hoe hij er ongeveer voor staat. Maar het wordt pas echt duidelijk in Australië."

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Melbourne de eerste trainingen van de Grand Prix. Op zaterdag om 7.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie en een dag later gaan de lichten om 7.10 uur op groen voor de eerste race van het seizoen.