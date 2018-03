Marko denkt dat Honda-motor net zo goed kan worden als Renault-krachtbron

"Het pakket van Honda is technisch gezien zeer interessant", zegt Marko dinsdag tegen Motorsport.com. "De motor is erg licht en nu lijkt de betrouwbaarheid ook in orde te zijn."

"Bij Honda wordt gesproken over continue verbeteringen in de prestaties", vertelt de Oostenrijker. "Tegen het einde van dit jaar zouden ze op het niveau van Renault kunnen zijn."

Het contract van Red Bull met Renault loopt aan het einde van dit jaar af. Zusterteam Toro Rosso verruilde afgelopen winter de Franse krachtbron al voor een exemplaar van Honda.

Positieve verrassing

Tijdens de testweken in Barcelona was Toro Rosso een van de positieve verrassingen. De Italiaanse renstal bleef bespaard van serieuze problemen en klokte relatief snelle rondetijden.

Zeker in de beginfase van vorig seizoen zorgde de Renault-motor voor veel problemen en uitvalbeurten bij Red Bull. In het tweede deel van het jaar verbeterde de situatie en konden Max Verstappen (twee) en Daniel Ricciardo samen drie Grands Prix winnen.

Red Bull ging eind vorig jaar een samenwerking aan met Aston Martin, maar 2019 lijkt te vroeg te komen voor het Britse bedrijf om als motorleverancier zijn intrede te doen in de koningsklasse van de autosport.

Horner

Volgens teambaas Christian Horner van Red Bull wordt de keuze voor de motorleverancier niet op basis van emotie, maar op basis van prestaties gemaakt. "De situatie met Renault verandert zo'n beetje maandelijks", zegt de Brit. "Daar zijn we inmiddels aan gewend. We kennen Renault al lange tijd."

Red Bull maakt sinds 2007 gebruik van Renault-motoren en die samenwerking leidde tussen 2010 en 2013 tot vier wereldtitels op rij.

"We hebben respect voor wat zij doen, maar het belangrijkste is dat wij in de toekomst zo competitief mogelijk zijn", zegt Horner.

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn de eerste trainingen van de Grand Prix van Australië. Op zaterdag om 7.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie en een dag later gaan de lichten om 7.10 uur op groen voor de eerste race van het seizoen.