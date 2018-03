Bottas weet dat hij goed moet presteren om Mercedes-stoeltje te behouden

"Ik heb grote doelen", zegt Bottas dinsdag in Melbourne. In de Australische stad wordt komend weekend de eerste Grand Prix van 2018 verreden.

"Ik zal mijn niveau moeten verhogen en wil in Melbourne sterk beginnen. Vorig jaar werd ik hier derde, nu wil ik het beter doen."

Vorig seizoen stond Bottas bijna altijd in de schaduw van zijn teamgenoot en wereldkampioen Leiws Hamilton, die negen races won. De 28-jarige Bottas stond bij drie Grands Prix op de hoogste trede van het podium.

Wisselende resultaten

Bottas heeft geen geweldige staat van dienst in Australië. Voor zijn derde plek van vorig jaar werd hij er veertiende, achtste en vijfde namens Williams. In 2015 ging Bottas niet van start in Melbourne, omdat hij in de kwalificatie een rugblessure opliep en een nacht in het ziekenhuis moest doorbrengen.

"In het verleden was Albert Park niet een van mijn beste circuits", erkent Bottas. "Weet je, ik heb in mijn carrière altijd wisselende resultaten gekend. Maar ik kan me nu geen slechte races meer permitteren."

"Ik wil op elk vlak constant zijn. Vorig jaar waren er genoeg positieve punten, hopelijk kunnen we daar verder op bouwen."

Tweede coureur

Bottas kent zijn rol binnen Mercedes. Achter viervoudig wereldkampioen Hamilton is hij de tweede coureur van het Duitse team.

"Als Lewis een slechte dag heeft, dan moet ik er staan en in staat zijn om voor de winst te strijden", geeft de Scandinaviër aan.

"Ik focus me erg op mijn eigen prestaties. Dag per dag, sessie per sessie, ronde per ronde wil ik het beste van mezelf laten zien op de baan."

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn de eerste trainingen van de Grand Prix van Australië. Op zaterdag om 7.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie en een dag later gaan de lichten om 7.10 uur op groen voor de eerste race van het seizoen.