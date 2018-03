Teambaas denkt dat McLaren ondanks problemen om podium kan strijden

McLaren verruilde afgelopen winter de Honda-motor voor een krachtbron van Renault, waar ook onder meer Red Bull Racing mee rijdt. De drie jaar durende samenwerking met het Japanse bedrijf zorgde voornamelijk voor frustraties.

"Nu hebben we een motor achterin de auto liggen waarmee races worden gewonnen", zegt Boullier tegen Motorsport.com. Vorig jaar zegevierde Red Bull in drie Grands Prix.

"Misschien zijn we niet het beste team in de pitstraat, maar we zijn sterk genoeg om voor podiumplekken en misschien zelfs overwinningen te knokken."

Testweken

Tijdens de testweken in Barcelona maakte de auto van McLaren een kwetsbare indruk. Vijf keer zorgden Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne voor een rode vlag en met 599 rondes was het Britse team het minst productief van alle teams.

Gaandeweg de laatste week ging het beter met McLaren. Op de laatste testdag produceerde Alonso de op twee na snelste rondetijd. Ondanks de slechte weersomstandigheden in met name de eerste week wist McLaren in totaal meer rondes af te leggen dan bij de testdagen van 2017.

Boullier spreekt van een "flinke boost" in het vertrouwen bij het team. "Er heerst een gevoel van opwinding, we hebben zin in het nieuwe seizoen."

"Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van de manier waarop het team gemotiveerd bleef de afgelopen jaren", zegt de 44-jarige Fransman.

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn de eerste trainingen van de Grand Prix van Australië. Op zaterdag om 7.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie en een dag later gaan de lichten om 7.10 uur op groen voor de eerste race van het seizoen.