Verstappen hoopt dit jaar wel vanaf het begin competitief te zijn

"We hopen dat we dit jaar een grote stap voorwaarts hebben gemaakt en we vanaf het begin competitief kunnen zijn", aldus Verstappen vrijdag op zijn eigen website.

"Het zou echt geweldig zijn om al vanaf race één een snelle auto te hebben en dit tot het eind van het seizoen vol te houden."

Verstappen zag vorig jaar zijn droom om wereldkampioen al snel in rook opgaan doordat de Oostenrijkse renstal met de nodige mechanische problemen kampte.

Pas aan het einde van het seizoen kon de Limburger daadwerkelijk meedoen om de prijzen en was hij ook prompt de sterkste in zowel Maleisië als Mexico.

Circuit

Verstappen moest twaalf maanden geleden in Australië genoegen nemen met de vijfde plaats en hij realiseert zich terdege dat het niet makkelijk gaat worden om over negen dagen die prestatie te verbeteren.

"Albert Park is niet het makkelijkste circuit om in te halen. We zullen ons best doen, maar de rechte stukken zijn niet echt lang genoeg. Veel bochten voor het rechte stuk zijn vaak negentig graden, waardoor het moeilijk is om een aanval op te zetten", zegt hij.

"Bocht 11 en 12 zijn de snelste bochten op het circuit en erg gaaf om door te rijden. Vooral in de kwalificatie, als we weinig brandstof aan boord hebben en we deze in de zesde of zevende versnelling met 270 kilometer per uur kunnen nemen. De schaduw die veroorzaakt wordt door bomen rondom het circuit maakt het inschatten van je rempunt soms lastig. Dat maakt het geheel nog uitdagender."

De Grand Prix van Australië wordt volgende week zondag vanaf 07.10 uur Nederlandse tijd verreden. Daarvoor staan op vrijdag en zaterdag eerst nog de vrije trainingen en de kwalificatie op het programma in Melbourne.