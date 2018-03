McLaren boos op Ferrari en FIA na schenden herenakkoord over personeel

"Wij zijn absoluut niet te spreken over de FIA, die opnieuw een belangrijke pion verliest aan een team", doet Boullier zijn beklag donderdag in gesprek met Motorsport.com.

Nadat vorig jaar al technisch directeur Marcin Budkowski de omstreden overstap van de FIA naar het fabrieksteam van Renault maakte, gingen de teams die zitting in de F1 Strategy Group hebben in gesprek over het onderwerp.

Daaruit kwam naar voren dat het verplichte verlof van drie maanden verlengd zou worden tot een wachttijd van twaalf maanden, waardoor iemand die bij de FIA of F1 Group vertrekt niet direct aan de slag kan bij een van de teams in de Formule 1.

De FIA meldde woensdag in een verklaring dat Mekies zich in de komende drie maanden nog wel bezighoudt met de veiligheid in de Formule 1, maar wel per direct zijn functie bij de bond neerlegt. De 40-jarige Fransman werkte sinds 2014 voor de FIA, waar hij naast zijn werkzaamheden in het kader van de veiligheid ook wedstrijdleider was.

Ergernis

Dat Ferrari en de FIA zich niet aan afspraken houden, leidt tot flink wat ergernis bij McLaren. "Vooral ook omdat we hadden afgesproken dat bepalende FIA-werknemers eerst een jaar op verlof moeten", legt Boullier uit. "Ferrari heeft dat herenakkoord geschonden en de FIA heeft het niet gehandhaafd."

Boullier is de eerste die zich openlijk uitspreekt over de saillante transfer van Mekies, maar de andere teams zouden er hetzelfde standpunt als McLaren op nahouden.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint volgende week zondag met de Grand Prix van Australië. Op vrijdag en zaterdag staan in Melbourne eerst de vrije trainingen en de kwalificatie op het programma.