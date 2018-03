Wolff vreest dat Ferrari bij verdere provocatie door FIA echt uit F1 stapt

Topman Marchionne heeft in het verleden al meermaals aangegeven dat hij met Ferrari graag in de koningsklasse van de autosport actief blijft, maar alleen als de nieuwe koers hem bevalt.

Woensdag liet FIA-voorzitter Jean Todt weten dat hij af wil van het vetorecht van Ferrari bij belangrijke regelveranderingen in de Formule 1. Dat privilege, dat de Italiaanse renstal geniet sinds de jaren tachtig, is volgens Fransman niet meer van deze tijd.

Mercedes-teambaas Wolff vreest dat dat voor Marchionne weleens de druppel zou kunnen zijn. "Lok hem niet uit de tent", tekent Motorsport.com op uit de mond van de Oostenrijker. "De Formule 1 heeft Ferrari meer nodig dan dat Ferrari de Formule 1 nodig heeft."

Daad bij woord

Terwijl de waarschuwende woorden van Marchionne vaak worden afgedaan als bangmakerij, denkt Wolff dat de Italiaan oprecht overweegt om de daad bij het woord te voegen. "Als hij geen toegevoegde waarde meer ziet voor Ferrari, dan stopt hij er gewoon mee. Zo simpel is het. Zonder enig berouw."

"Marchionne is geen man om mee te spotten of iemand die zomaar wat roept, dus je kunt maar beter geen ruzie met hem zoeken", waarschuwt Wolff de beleidsmakers bij de FIA.

Kampioenschappen

Ferrari is sinds het begin in 1950 als enige onafgebroken actief in de Formule 1 en is met 229 Grand Prix-zeges en zestien wereldkampioenschappen veruit het succesvolste team in de geschiedenis van de sport.

De laatste titel dateert alweer van 2007, toen Kimi Raikkonen de beste was. Sindsdien moest Ferrari, dat volgende week met Raikkonen en Sebastian Vettel aan het nieuwe seizoen begint, vooral genoegen nemen met een bijrol achter Mercedes en Red Bull Racing.

Vorig jaar werd Vettel, die na vier wereldkampioenschappen met Red Bull dat kunstje nog niet wist te herhalen in de rode auto van Ferrari, op gepaste afstand tweede achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton.