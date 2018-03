Hamilton vreest vooral Red Bull bij start F1-seizoen in Australië

"Omdat we niet allemaal op hetzelfde moment updates doorvoeren, denk ik dat Red Bull bij de eerste race met iets komt. Dat wordt interessant", zegt de wereldkampioen woensdag tegen Autosport.com.

"Red Bull is in potentie het snelste team. Er komt daar een aantal flinke updates aan en ik heb gehoord dat ze daardoor wel twee tot vier tienden van een seconde sneller worden."

Bij de testweken in Barcelona maakten Verstappen en teamgenoot Ricciardo in verhouding met de concurrentie niet heel veel kilometers. Ricciardo liet toen al wel doorschemeren dat Red Bull bij de start van het seizoen in Melbourne met een verbeterde auto aan de start zal staan.

"Ze bouwen hun auto volgens een wat andere filosofie en met veel downforce, meer dan ieder ander team. Al werkt dat niet altijd", aldus Hamilton, die in 2018 op zijn vierde wereldtitel in vijf jaar en zijn vijfde in totaal jaagt.

"Normaal gesproken is Red Bull langzamer op het rechte stuk en sneller in de bochten. Daar hebben ze op de ene plek meer voordeel van dan ergens anders."

Verschuivingen

De 33-jarige Hamilton ondervond vorig seizoen in de eerste races vooral concurrentie van Ferrari-rijder Sebastian Vettel, maar de Brit werd uiteindelijk vrij eenvoudig wereldkampioen. Dit seizoen zullen de verhoudingen anders zijn, verwacht hij.

"Het wordt een mooi jaar, want vorig seizoen waren de verschillen in het begin nog groot, maar toen werden ze steeds kleiner. Dit jaar zit alles vanaf het begin dicht bij elkaar en zullen er verschuivingen plaatsvinden doordat iedereen zich ontwikkelt."

Hamilton gelooft desondanks dat hij weer sterk voor de dag zal komen met Mercedes, dat de laatste jaren domineert in de Formule 1. "Ik heb heel veel vertrouwen in het werk dat mijn team heeft geleverd. Het wordt heel spannend."

Zowel Verstappen als Ricciardo liet onlangs al weten een goed gevoel te hebben over de RB14, zoals de nieuwe auto van Red Bull heet. "We hebben geen problemen gekend met de auto en ik ben tevreden met de snelheid, dus de uitgangspositie is goed", zei Verstappen vorige week.

Volgende week vrijdag en zaterdag staan op het Albert Park Street Circuit in Melbourne de vrije trainingen en de kwalificatie op het programma voor de eerste race van het seizoen. De Grand Prix wordt zondag 25 maart vanaf 07.10 uur Nederlandse tijd verreden.