Vettel ligt niet wakker van 'misleidende' snelheid Mercedes en Red Bull

Uit de analyses van de tests in Barcelona zou blijken dat Mercedes met afstand de snelste wagen heeft en dat Ferrari, vorig jaar nog de belangrijkste uitdager, ook Red Bull voor zich zal moeten dulden.

Ferrari zette met de SF71H, de gloednieuwe en knalrode auto, wel veruit de scherpste rondetijden neer op het Circuit de Catalunya, maar deed dat in kortere runs en op zachtere banden dan de rivalen.

"Maar onze concurrenten hebben daar maar één type band gebruikt; de medium", aldus Vettel, die de racesimulaties daarom misleidend vindt. "In een Grand Prix is dat natuurlijk niet mogelijk. Dat is van invloed op de strategie en het uiteindelijke resultaat."

Vettel vindt het daarom moeilijk om de resultaten van de verschillende teams met elkaar te vergelijken. Dat Ferrari onder zou doen voor Mercedes en Red Bull is dus ook veel te voorbarig volgens de Duitser.

Basisniveau

Hij denkt na de bevredigende achtdaagse in Barcelona zelfs een gooi te kunnen doen naar zijn vijfde wereldtitel. "We hebben geen serieuze problemen gehad en ik reed met veel plezier in de SF71H. Ik denk dat we op een aardig basisniveau beginnen in Australië."

"Nu moeten we de auto verder ontwikkelen en het potentieel benutten. Ik heb wat dat betreft alle vertrouwen in ons team, ik weet hoe deskundig en toegewijd de jongens op Maranello (het hoofdkwartier van Ferrari, red.) zijn."

Qua betrouwbaarheid had Ferrari in elk geval weinig te klagen bij de testweken. "We hebben daar goede zaken gedaan met in totaal 4.323 kilometer. Ik reed op mijn beste dag 188 ronden, oftewel 875 kilometer, en kwam uit op een totaal van bijna 3.000 kilometer."

Omstandigheden

Eind volgende week gaan de lichten voor het nieuwe Formule 1-seizoen officieel op groen in Melbourne. "Ik kan niet wachten", verheugt Vettel zich op de Grand Prix van Australië. "Want daar zijn de omstandigheden voor iedereen hetzelfde. En zoals ik al zei: ik heb vertrouwen in onze auto."

Vorig jaar moest Vettel zich tevredenstellen met de tweede plek in het WK, achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Hij won wel de traditionele seizoensopener in Albert Park.