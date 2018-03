Alonso dacht tijdens vorig Formule 1-seizoen serieus aan afscheid

"Ja, ik heb nagedacht over stoppen met Formule 1 om over te stappen naar andere raceklasses", aldus Alonso in een interview in de nieuwe editie van het tijdschrift F1 Racing.

"Maar ik had uiteindelijk het gevoel dat dit niet het juiste moment was om uit de Formule 1 te stappen. Niet nu, niet met deze resultaten, niet met dit gevoel. Ik wist dat ik er de rest van mijn leven spijt van zou hebben als ik nu zou stoppen."

Alonso, de wereldkampioen van 2005 en 2006, doet sinds zijn overstap naar McLaren in 2015 niet mee om de bovenste plaatsen in de Formule 1. Hij eindigde achtereenvolgens als zeventiende, tiende en vijftiende in de WK-stand.

Triple crown

De voormalig coureur van Renault en Ferrari doet er de laatste jaren niet geheimzinnig over dat hij zijn zinnen heeft gezet op de 'triple crown' van de motorsport; het winnen van de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500.

Tot dusver won Alonso alleen de GP van Monaco. De Brit Graham Hill is de enige coureur die de drie legendarische races op zijn naam schreef.

Vorig jaar kreeg Alonso van McLaren toestemming om de Grand Prix van Monaco over te slaan om mee te doen aan de Indy 500. Hij ging in Indianapolis enkele ronden aan de leiding en reed in de top tien toen hij na 179 ronden uitviel met een kapotte motor.

De Asturiër, die vorig jaar oktober zijn contract bij McLaren met één jaar verlengde, mag in 2018 van het Britse team deelnemen aan alle races van het World Endurance Championship (WEC) die niet conflicteren met de Formule 1-kalender. Dat betekent dat hij op 16 en 17 juni mee zal doen aan de 24 uur van Le Mans.

Renault

Alonso geeft tegen F1 Racing toe dat hij vorig seizoen eraan gedacht heeft om zich volledig te richten op het winnen van de 'triple crown', maar uiteindelijk besloot hij dat hij nog niet klaar is met de Formule 1.

"Ik wil absoluut nog steeds succes hebben in de Formule 1. Ik en McLaren hebben nog wat unfinished business. En ik denk dat er dit seizoen veel gaat veranderen. Daar ben ik bijna zeker van."

McLaren rijdt dit seizoen niet langer met de Honda-motoren die de afgelopen drie jaar voor veel problemen zorgden. Het Britse team is in 2018, net als het Red Bull Racing van Max Verstappen, klant van Renault.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië.