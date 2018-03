Ricciardo heeft Red Bull nog nooit zo goed voorbereid gezien als dit jaar

De Australiër reed met de RB14 twee keer de snelste tijd tijdens één van de acht verschillende sessies die de afgelopen twee weken werden afgewerkt op het Circuit de Cataluyna in Barcelona.

Toch zijn het niet de tijden waar hij waarde aan hecht, maar het gevoel dat de nieuwe auto hem geeft. "Ik denk dat de snelheid van de auto niet slecht is, we kunnen nog wel wat verbeteren", zei hij vrijdag na de laatste testsessie tegen Motorsport. "Maar ik heb vertrouwen dat ik met de auto op de limiet kan rijden. We hebben er allemaal ook meer vertrouwen in."

Ricciardo gaat bij Red Bull zijn vijfde seizoen in. In al die jaren heeft hij nog nooit zo'n goed gevoel overgehouden aan de eerste meters in de nieuwe auto als nu. "We zijn er sowieso meer klaar voor dan vorig jaar en vermoedelijk ook meer dan alle jaren hiervoor."

Sneeuw

Hoewel de weersomstandigheden vorige week niet optimaal waren en er zelfs een dag zo goed als niet kon worden gereden vanwege de sneeuw, heeft Red Bull volgens de vijfvoudig Grand Prix-winnaar toch het volledige programma kunnen afwerken.

"Het was vorige week een frustrerende week", erkende Ricciardo. "Ik had het idee dat we waardevolle tijd aan het verliezen waren. Gelukkig hebben we dat deze week in kunnen halen."

Mercedes lijkt nog altijd de snelste auto te hebben, meent Ricciardo. "Maar we zien er goed uit. We moeten nog wat tijd vinden, maar we zitten er dicht genoeg bij om mee te kunnen doen. We zitten zeker in de buurt."

Het eerste raceweekend in het nieuwe seizoen gaat over twee weken van start. Op 25 maart wordt in Australië de eerste Grand Prix verreden.