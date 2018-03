Raikkonen sluit laatste testdag in Barcelona af met snelste tijd

Raikkonen kwam op het Circuit de Catalunya in Barcelona tot een totaal van 153 rondes. De Finse coureur van Ferrari klokte een tijd van 1.17,221. Dat was echter niet de snelste tijd van alle testdagen. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel klokte een dag eerder al 1.17,182.

Fernando Alonso was vrijdag achter Raikkonen de man met de tweede tijd. De Spanjaard kende 's ochtends met McLaren de nodige problemen, maar reed in de middag naar een tijd van 1.17,784. Hij kwam in totaal tot 83 rondes.

Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, was goed voor de vierde tijd met 1.18,327. De Australiër richtte zich echter vooral op lange runs. Hij was minder productief dan Verstappen, die een dag eerder 187 keer rondging. Ricciardo kwam tot een totaal van 92.

De tijden van vrijdag Raikkonen (Ferrari) 153 rondes - 1.17,221



Alonso (McLaren) 83 rondes - 1.17,784



Sainz (Renault) 45 rondes - 1.18,092



Ricciardo (Red Bull) 92 rondes - 1.18.327



Grosjean (Haas) 181 rondes - 1.18,412



Bottas (Mercedes) 104 rondes - 1.18,825



Hartley (Toro Rosso) 156 rondes - 1.18,949



Ocon (Force India) 163 rondes - 1.18,967



Leclerc (Sauber) 75 rondes - 1.19,118



Sirotkin (Williams) 105 rondes - 1.19,189



Hamilton (Mercedes) 97 rondes - 1.19,464



Stroll (Williams) 27 rondes - 1.19,954



Sainz

Hij moest daarmee Carlos Sainz voorlaten, die 1.18,092 als snelste ronde wist te klokken. De coureur van Renault kwam tot een totaal van 45 rondes, nadat Renault door problemen in de ochtendsessie de baan amper op kwam.

Wereldkampioen Lewis Hamilton hield zich vrijdag eveneens rustig. De Brit reed 97 rondes en klokte 1.19,464 als snelste ronde. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas klokte 's ochtends al 104 rondes. Mercedes ging zodoende door de barrière van 1000 rondes.

De Duitse renstal was de enige die tijdens de in totaal acht testdagen meer dan 1000 rondes wist te rijden. Ferrari was met 929 rondes eveneens productief. Opvallend genoeg reden de coureurs van Toro Rosso daarna de meeste rondes: 822. De renstal rijdt voor het eerst met Honda, dat vorig seizoen het ene na het andere probleem kende.

Snelste tijden per team Ferrari (Vettel) - 1.17,182



McLaren (Alonso) - 1.17,784



Red Bull (Ricciardo) - 1.18,047



Renault (Sainz) - 1.18,092



Haas (Magnussen) - 1.18,360



Toro Rosso (Gasly) - 1.18,363



Mercedes (Hamilton) - 1.18,400



Force India (Ocon) - 1.18,967



Sauber (Leclerc) - 1.19,118



Williams (Sirotkin) - 1.19,189

Red Bull

Red Bull was wat het aantal rondes betreft een van de minst productieve teams. Met in totaal 783 rondes liet het Oostenrijkse team alleen Force India (711), Haas (694) en McLaren (619) onder zich.

Desondanks is er sprake van optimisme bij onder anderen teambaas Christian Horner en Verstappen. De verwachting is dat Red Bull op basis van de resultaten een serieuze bedreiging gaat zijn voor Ferrari en misschien wel met Mercedes mee kan strijden om de wereldtitel.

Veel hangt af van het vermogen dat de Renault-motor gaat leveren. De Franse leverancier is vooralsnog voorzichtig, gezien alle problemen van vorig seizoen. Verstappen viel bijvoorbeeld drie keer uit door problemen met de motor.

Het nieuwe seizoen gaat over twee weken van start in Australië. Op 25 maart wordt op Albert Park in Melbourne de eerste Grand Prix verreden.