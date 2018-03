Nieuwe hypersoftband voor het eerst beschikbaar bij GP Canada

Vermoedelijk zijn de hypersofts, die roze accenten hebben, ook twee weken eerder in Monaco al beschikbaar. Pirelli maakt de bandenselectie voor Europese races echter later bekend dan voor overzeese Grands Prix.

Eigenlijk had Pirelli de keuze voor de race in Montreal al eerder moeten bevestigen, maar de Italiaanse bandenleverancier wilde afwachten hoe de hypersofts zich zouden houden bij de testdagen in Barcelona.

Op de allerzachtste band werden in de afgelopen dagen snelle tijden neergezet op Circuit de Catalunya. Zo verbeterde Ferrari-rijder Sebastian Vettel donderdag op de hypersofts het officieuze ronderecord.

Van de drie door Pirelli geselecteerde compounds - in Canada naast hypersofts ook ultrasofts en supersofts - moeten coureurs die de laatste sessie van de kwalificatie halen de zachtste soort verplicht gebruiken.

Bovendien moet in die kwalificatie een set van de ultra- en supersofts voor de race bewaard worden. Ieder team heeft in totaal dertien sets tot zijn beschikking en mag bij de overige tien sets zelf de samenstelling kiezen.

Hamilton

Veel prominenten in de Formule 1 zijn te spreken over de hypersofts. Wereldkampioen Lewis Hamilton bestempelde de band in november al als "de beste band die Pirelli heeft geproduceerd sinds ze terug zijn in de Formule 1".

Het Italiaanse Pirelli keerde begin 2011 terug als bandenleverancier in de Formule 1. Naast de hypersofts kunnen de coureurs dit jaar ook kiezen voor een superharde band, die de kleur oranje heeft.

De eerste Grand Prix van 2018 wordt op 25 maart in Australië verreden. Vervolgens zijn eerst Bahrein, China, Azerbeidzjan, Spanje en Monaco aan de beurt voordat er in Canada geracet wordt.

In Spanje worden de hypersofts nog niet gebruikt, bevestigt Pirelli. Op het circuit in Barcelona stelt de bandenleverancier zowel mediumbanden als softs en supersofts beschikbaar.