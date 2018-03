Ricciardo gematigd tevreden met officieus baanrecord op testdag

Ricciardo reed op de nieuwe hypersofts een imponerende rondetijd van 1.18,047 en vestigde daarmee een officieus baanrecord op een testdag. De 28-jarige Australiër had zelf echter op iets meer gehoopt.

"Het is oké, maar het liefst was ik onder die 18 seconden gedoken", zei Ricciardo in Barcelona. "Dan bewaren we dat maar voor de echte races. Over het algemeen staan we er goed voor en raken we steeds beter in vorm."

Eigenlijk zou Ricciardo dinsdag al in actie komen in Barcelona, maar de vijfvoudig Grand Prix-winnaar was ziek en werd vervangen door zijn teamgenoot Max Verstappen.

Overleefd

Ricciardo voelde zich goed genoeg om woensdag wel de baan op te komen en toonde zich tevreden na zijn eerste testdag deze week. Hij noteerde niet alleen de snelste tijd, maar ook de meeste ronden (165).

"Het was een goede dag en ik heb het overleefd. Ik kon mede door de hypersofts een aantal snelle ronden rijden en de temperatuur van de baan was uitstekend, waardoor we echt goed konden testen vandaag."

Hoofd engineer Guillaume Rocquelin van Red Bull was onder de indruk van wat Ricciardo liet zien. "Als je niet fit bent en je rijdt hier een rondetijd van 1.18, dan is dat heel indrukwekkend. Petje af voor hem."

Volgens Rocquelin behandelde Red Bull de zesde testdag als een soort Grand Prix-weekend. "We gebruikten veel verschillende soorten banden en deden een volledige racesimulatie met pitstops. Dat hopen we donderdag met Verstappen ook te kunnen doen. Dit was voor ons in ieder geval een goede dag."