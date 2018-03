Toptijd Ricciardo op hypersofts in eerste deel zesde testdag

De Australiër noteerde die tijd op de nieuwe hypersoftbanden. Op dezelfde bandensoort klokte Lewis Hamilton 1.18,400. Zij waren daarmee de eerste coureurs die tijdens de testdagen onder de 1.19 doken.

Ricciardo en Hamilton waren ook ruim sneller dan de pole-tijd (1.19,149) die de Britse wereldkampioen vorig jaar in de kwalificatie neerzette voor de Spaanse Grand Prix. Daarmee bewezen Red Bull en Mercedes op de nieuwe banden sneller te zijn dan vorig seizoen. Kanttekening is wel dat het circuit in Barcelona deze winter werd voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

Hamilton reed in de ochtend met een aantal van negentig de meeste rondes, iets meer dan Ricciardo (89) en Renault-rijder Carlos Sainz (88). Vettel ging 66 keer rond in Barcelona.

Ricciardo was woensdag weer hersteld van een griepje. Dinsdag nam Max Verstappen nog zijn plaats in. De 20-jarige Nederlander kwam in de RB14 tot 130 rondes en een tijd van 1.20,649.

Woensdagochtend bleef de zieke Kimi Raikkonen langs de kant. De Ferrari-coureur werd vervangen door teamgenoot Sebastian Vettel. De Duitser kwam op de supersoftbanden tot 1.19,541 als snelste tijd. De Fin is genoeg hersteld van zijn maagproblemen om 's middags weer te rijden.

Lunchpauze

In tegenstelling tot eerdere testdagen is er woensdag officieel geen lunchpauze tussen 13.00 en 14.00 uur. De meeste coureurs parkeerden hun auto rond 13.00 uur toch even in de pitstraat om te kunnen eten en drinken.

Ook donderdag en vrijdag wordt er nog getest op het Circuit de Catalunya. Verstappen komt namens Red Bull donderdag weer de baan op.

Op 25 maart begint het nieuwe seizoen met de Grand Prix van Australië.