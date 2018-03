Renault ziet accuprobleem Verstappen in Barcelona als incident

Ook McLaren, dat komend seizoen net als Red Bull Racing en fabrieksteam Renault met een Renault-motor rijdt, kampte met een accuprobleem. Stoffel Vandoorne viel net als Verstappen stil op Circuit de Catalunya.

"Het heeft niets met de installatie te maken. We testen nu alle accu's en halen de zwakke eruit", verzekert Bob Bell, de technische baas bij Renault, op de site van de Formule 1.

Red Bull had vorig seizoen veel problemen met de motor van Renault. Verstappen viel mede daardoor in de eerste seizoenshelft vaak uit. McLaren is overgestapt naar Renault na een mislukte samenwerking met Honda.

De coureurs moeten het komend seizoen volgens de nieuwe regels het hele seizoen met twee zogenoemde 'energy stores' doen. Bell: "We moeten ervoor zorgen dat de coureurs vóór de eerste race in Melbourne volledig foutloze accu's hebben. Het is dus alleen maar goed dat we er nu al een aantal hebben aangetroffen die niet goed werkten."

Prima

Verstappen liet dinsdag al weten zich niet al te veel zorgen te maken over het technische probleem waarmee hij tijdens de middagsessie te maken kreeg.

"We hadden een klein probleem met de accu. Het kostte wat tijd om die te vervangen, maar daarna was alles weer prima. Het ging goed vandaag. We hebben veel rondes gereden en dat was het belangrijkste", zei de 20-jarige Limburger.

Verstappen maakt woensdag op de tweede dag van de tweede testweek bij Red Bull plaats voor teamgenoot Daniel Ricciardo en stapt donderdag zelf weer achter het stuur van de RB14. Vrijdag is het opnieuw de beurt aan Ricciardo.

Het Formule 1-seizoen begint op 25 maart, wanneer de Grand Prix van Melbourne op het programma staat. Twee weken later wordt in Bahrein de volgende race verreden.