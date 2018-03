Mercedes-baas Wolff voorspelt spannende strijd met Ferrari en Red Bull

"In het beste geval hebben we een kleine voorsprong op die twee teams en in het slechtste geval liggen we iets op ze achter", zei de Oostenrijker dinsdagavond tegen Sky Sports. "Ik verwacht komend seizoen een echte driestrijd."

Sinds de invoering van de hybridemotoren in 2014 won Mercedes steeds het wereldkampioenschap bij zowel de constructeurs als de coureurs. Zowel qua betrouwbaarheid als op het gebied van absolute snelheid was het Duitse team beter dan de concurrentie.

Max Verstappen noteerde dinsdag met 331,2 kilometer per uur de hoogste topsnelheid van alle coureurs. Dat is opvallend, want Red Bull moest het de laatste jaren vooral van de aerodynamica en de wegligging in de bochten hebben en was op de rechte stukken vaak minder snel dan Mercedes en Ferrari.

Laagste topsnelheid

Mercedes-coureur Valtteri Bottas had dinsdag met 309,4 kilometer per uur de laagste topsnelheid van het hele veld. Lewis Hamilton kwam niet verder dan 313,9 km/u.

Volgens Wolff richtte Mercedes zich voornamelijk op het rijden van zoveel mogelijk rondes. Daardoor kan het team veel informatie inwinnen over zijn nieuwe bolide.

Op dat vlak kende Mercedes maandag een nuttige testdag. Bottas reed 86 rondes en Hamilton volbracht in de middag zelfs 91 rondes op het Circuit de Catalunya. "We hebben nog niet veel kunnen finetunen aan de set-up van de auto", zei Hamilton. "Op dit moment zijn we nog voornamelijk bezig met het verzamelen van informatie."

"In de komende dagen hopen we een beter idee te krijgen van hoe goed de auto is. Dan focussen we ons meer op de lange rechte stukken en maken we een paar korte runs waarin we de kwalificatie nabootsen."

Ook op woensdag, donderdag en vrijdag wordt er nog getest in Barcelona. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen wordt op 25 maart in Melbourne verreden.